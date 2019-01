உலக செய்திகள்

சிரியாவில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வாபஸ் தொடங்கியது + "||" + US troops have withdrawn from Syria

சிரியாவில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வாபஸ் தொடங்கியது