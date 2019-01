உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் முதல் முறையாக இந்து பெண் நீதிபதியாக தேர்வு + "||" + In Pakistan For the first time Hindu woman chosen as judge

