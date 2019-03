உலக செய்திகள்

பேய் பிடித்திருக்கிறது என கூறி பெண்ணை சங்கிலியால் கட்டி வைத்து, அடித்து துன்புறுத்திய கணவர் கைது + "||" + Pak woman tortured for being possessed by demons

பேய் பிடித்திருக்கிறது என கூறி பெண்ணை சங்கிலியால் கட்டி வைத்து, அடித்து துன்புறுத்திய கணவர் கைது