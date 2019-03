உலக செய்திகள்

சமூக வலைத்தளத்தில் தேர்தல் பற்றி போலி செய்தி பதிவிட்ட 9 பேர் கைது + "||" + 9 people arrested for publishing the fake news about the election on the social website

