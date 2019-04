உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா-தென்கொரியா-ஜப்பான் சார்பில் சியோலில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை 9–ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + Tripartite talks on Seoul on behalf of USA-South Korea-Japan

அமெரிக்கா-தென்கொரியா-ஜப்பான் சார்பில் சியோலில் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை 9–ந் தேதி நடக்கிறது