உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வனப்பகுதியில் மாயமான பெண் 17 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்பு + "||" + Hawaii woman missing for 2 weeks found alive in forest, spotted from helicopter

அமெரிக்காவில் வனப்பகுதியில் மாயமான பெண் 17 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்பு