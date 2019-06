உலக செய்திகள்

செயற்கைச் சூரியனை ஒளிரவைக்கும் முயற்சியில் சீன விஞ்ஞானிகள் + "||" + Chinese scientists in an attempt to illuminate artificial sun

செயற்கைச் சூரியனை ஒளிரவைக்கும் முயற்சியில் சீன விஞ்ஞானிகள்