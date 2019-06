உலக செய்திகள்

எத்தியோப்பியாவில் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு முயன்ற பாதுகாப்பு தலைவர் சுட்டுக்கொலை + "||" + In Ethiopia Security leader shot dead in attempt to overthrow coup

எத்தியோப்பியாவில் ஆட்சி கவிழ்ப்புக்கு முயன்ற பாதுகாப்பு தலைவர் சுட்டுக்கொலை