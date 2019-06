உலக செய்திகள்

ஜப்பான் பிரதமர் கொண்டு வந்த மின்னணு பொருளாதாரம் பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட இந்தியா மறுப்பு + "||" + India refuses to sign, In the Declaration of Electronic Economy brought by the Prime Minister of Japan

ஜப்பான் பிரதமர் கொண்டு வந்த மின்னணு பொருளாதாரம் பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட இந்தியா மறுப்பு