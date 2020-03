உலக செய்திகள்

ஊரடங்கு அறிவித்திருக்கா விட்டால் கொரோனா உலகம் முழுவதும் 4 கோடி மக்களை பலி கொண்டு இருக்கும் ஆய்வில் தகவல் + "||" + If much of the world hadn't gone on lockdown to slow the spread of coronavirus, the disease might have killed 40 million and sickened BILLIONS, study finds

