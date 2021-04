உலக செய்திகள்

கொலை செய்யப்பட்டவரின் குடும்பத்தினர் குற்றவாளியை மன்னித்ததால் மரண தண்டனையில் இருந்து தப்பிய வாலிபர் 7 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையாக குறைத்து கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The young man who escaped the death penalty because the family of the murdered man pardoned the culprit

கொலை செய்யப்பட்டவரின் குடும்பத்தினர் குற்றவாளியை மன்னித்ததால் மரண தண்டனையில் இருந்து தப்பிய வாலிபர் 7 ஆண்டு சிறைத்தண்டனையாக குறைத்து கோர்ட்டு உத்தரவு