உலக செய்திகள்

“உலக நாடுகளிடம் ஆதாயம் பெறுவதற்காக தடுப்பூசிகளை அமெரிக்கா பயன்படுத்தாது” - பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேக் சுல்லிவான் பேட்டி + "||" + US will not use vaccines to secure favours from other countries - Jack Sullivan

“உலக நாடுகளிடம் ஆதாயம் பெறுவதற்காக தடுப்பூசிகளை அமெரிக்கா பயன்படுத்தாது” - பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேக் சுல்லிவான் பேட்டி