சுவைகளின் சங்கமம் - துபாயின் காபி கலாசாரம்: வரலாறும், சுவையும்... ஓர் அனுபவப் பயணம்..!

துபாய் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது வானளாவிய கட்டடங்களும், கண்கவர் ஷாப்பிங் மால்களும் தான். ஆனால், இன்று துபாய் உலக அளவில் ஒரு முக்கிய 'காபி' மையமாக உருவெடுத்துள்ளது. பாரம்பரிய அரேபிய காபி முதல் நம்மூர் தென்னிந்திய பில்டர் காபி வரை, துபாய் ஒரு சுவைமிக்க பயணத்தை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வழங்குகிறது.
என்ன சிறப்பு?: இங்கே காபி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வரலாறு முதல், பழங்கால காபி தயாரிக்கும் முறைகள் வரை அனைத்தும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அனுபவம்: எத்தியோப்பியன், எகிப்தியன் மற்றும் அரேபிய முறைகளில் காபி தயாரிக்கப்படுவதை நேரில் காணலாம். பழங்கால பித்தளை பாத்திரங்கள் மற்றும் மணம் மாறாத வறுத்த காபி கொட்டைகளின் வாசனை உங்களை 18-ஆம் நூற்றாண்டுக்கே அழைத்துச் செல்லும்.
துபாயின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அல் ஃபாஹிதி (Al Fahidi) பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த அருங்காட்சியகம் (Coffee Museum) காபி பிரியர்கள் கண்டிப்பாகச் செல்ல வேண்டிய இடம்.
அல ஃபாஹிதி காபி அருங்காட்சியகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: https://www.coffeemuseum.ae/
வெளிநாட்டில் இருந்தாலும், நம் ஊர் பில்டர் காபியின் சுவையைத் தேடுபவர்களுக்கு இவைதான் சிறந்த புகலிடம்.
பில்டர் காபி மேஜிக்: துபாயின் நவீன சூழலில், ஒரு பித்தளை டபரா செட்டில் நுரை ததும்பும் சூடான பில்டர் காபியைப் பருகுவது ஒரு தனி சுகம்.
சுவை: MTR-ன் பாரம்பரியமும், மாமி’ஸ் இல்லத்தின் வீட்டுச் சுவையும் இணைந்து, தென்னிந்தியாவின் அசல் காபி அனுபவத்தை துபாயின் இதயப் பகுதியில் வழங்குகின்றன. காரமான சிற்றுண்டியுடன் இந்தக் காபியைச் சுவைப்பது பயணத்தின் களைப்பை நீக்கும்.
மேலும் பார்க்க: https://www.facebook.com/mamisillam
3. புதுமையின் உச்சம்: லிட்டில் இட்லி - பில்டர் காபி ஐஸ்கிரீம் (Little Idly)
வைரல் ரெசிபி: இவர்களின் 'Filter Ice cream coffee' தற்போது சுற்றுலாப் பயணிகளிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
சிறப்பம்சம்: சூடான டிக்காக்ஷன் மற்றும் பாலுடன் குளிர்ந்த ஐஸ்கிரீம் சேர்க்கப்படும்போது கிடைக்கும் அந்த அபூர்வ சுவை, நாவிற்குப் புதிய விருந்தாகும். இது உங்களுக்கு புதிய அனுபவமாக இருக்கும்!
காபியை வெறும் பானமாக மட்டும் பார்க்காமல், ஒரு இனிப்புப் பண்டமாக மாற்றிய பெருமை ‘லிட்டில் இட்லி’யைச் சாரும்.
மேலும் பார்க்க: https://www.instagram.com/reels/DKv-4VGzM-b/
தரம்: உலகெங்கிலும் உள்ள மிகச்சிறந்த காபி எஸ்டேட்களில் இருந்து நேரடியாகக் கொண்டுவரப்படும் கொட்டைகள் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
சூழல்: இதன் பிரம்மாண்டமான உட்புற அலங்காரம் மற்றும் அமைதியான சூழல், ஒரு கப் காபியுடன் நேரத்தைச் செலவிட மிகச் சிறந்த இடமாகும். இங்கே 'மேனுவல் ப்ரூயிங்' (Manual Brewing) முறைகள் மிகவும் பிரபலம்.
துபாய் ஹில்ஸ் (Dubai Hills) போன்ற ஆடம்பரமான பகுதிகளில் அமைந்துள்ள இந்த காபி ஷாப் நவீன துபாயின் அடையாளமாகும்.
மேலும் தகவல்களுக்கு: https://www.instagram.com/roasterscoffee_dxb/
கிராஃப்ட் காபி: நைட்ஜார் காபி அதன் 'கோல்ட் ப்ரூ' (Cold Brew) மற்றும் 'நைட்ரோ காபி'களுக்குப் பெயர் பெற்றது.
தனித்துவம்: காபி கொட்டைகளைத் தாங்களே வறுத்து (Roasting), நேரடியாக டேப்பில் (Tap) இருந்து காபியைப் பரிமாறும் இவர்களின் விதம் வியக்கத்தக்கது.
துபாயின் கலை மற்றும் கலாச்சார மையமான 'அல்செர்கல் அவென்யூ'வில் (Alserkal Avenue) அமைந்துள்ள இது, ஒரு 'ஹிப்ஸ்டர்' (Hipster) ஸ்டைல் காபி ஷாப்.
Nightjar Coffee இன் Instagram பக்கம்: https://www.instagram.com/nightjar.coffee/
தத்துவம்: "காபி தயாரிப்பது ஒரு கலை" என்பதை இவர்களின் ஒவ்வொரு கோப்பையும் நிரூபிக்கிறது.
அனுபவம்: மிகக் குறைவான பொருட்கள், ஆனால் நிறைந்த தரம் - இதுதான் அல்கெமியின் ரகசியம். இவர்களின் வெளிப்புற அமர்வு (Outdoor Seating) துபாயின் இதமான காலநிலையை ரசிக்க ஏற்றது.
கூட்ட நெரிசலற்ற, ஒரு அழகான வில்லாவிற்குள் காபியை ரசிக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடம் 'அல்கெமி'.
இங்கே அதன் Instagram பக்கம்: https://www.instagram.com/alchemydubai/?hl=en
7. கலாச்சாரப் பகிர்வு: கெஃபைன் & கல்ச்சர் (Caffeine & Culture)
இளைஞர்களின் விருப்பம்: நவீன துபாயின் கலாச்சாரத்தைப் புரிந்துகொள்ளவும், உள்ளூர் மக்களுடன் உரையாடவும் இது ஒரு சிறந்த தளம்.
ஸ்பெஷல்: இவர்களின் 'சிக்னேச்சர் லாத்தே' (Signature Latte) வகைகள் மற்றும் கலைநயமிக்க பிரசண்டேஷன் உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும்.
பெயருக்கேற்றபடி, காபியையும் கலாச்சாரத்தையும் இணைக்கும் இடமாக இது திகழ்கிறது.
இங்கே அதன் Instagram பக்கம்: https://www.instagram.com/cnccafe.ae/?hl=en
சுருக்கமாகச் சொன்னால்... துபாய் என்பது வெறும் கட்டிடங்களின் நகரம் மட்டுமல்ல; அது சுவைகளின் நகரம். இந்தப் பயணத்தில் காபி மியூசியத்தில் வரலாற்றைத் தொடங்கி, மாமி’ஸ் இல்லத்தில் பாரம்பரியத்தைச் சுவைத்து, நைட்ஜார் மற்றும் அல்கெமியில் நவீனத்தை அனுபவிப்பது உங்கள் துபாய் சுற்றுலாவை முழுமையாக்கும்.