உங்கள் எடை, சுகாதாரக் காப்பீட்டிற்காக நீங்கள் செலுத்தும் தொகையை அமைதியான முறையில் வடிவமைக்கிறது.

சிறந்த மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேடுவது என்பது, பொதுவாக பிரீமியங்கள் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகை ஆகியவற்றை அருகருகே வைத்து ஒப்பிடுவதில் இருந்து தொடங்குகிறது. வாங்குபவரின் உடலுடன் தொடர்புடைய ஒரு எளிய எண்ணான உடல் நிறை குறியீட்டெண் (body mass index), காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் காப்பீட்டு ஒப்புதல் வழங்கும் போது அதே திட்டத்திற்கு விலை நிர்ணயம் செய்வதில் மறைமுகமாக ஒரு காரணியாக அமைகிறது என்பதை மிகச் சில வாங்குபவர்களே உணர்கிறார்கள்.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு வெளியே உள்ள பிஎம்ஐ அளவானது, நீரிழிவு மற்றும் இருதய நோய் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்புடன் புள்ளிவிவரப்படி தொடர்புடையது. இதனால்தான், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் இடர் மதிப்பீட்டைச் செய்யும்போது, சில சமயங்களில் வயது, மருத்துவ வரலாறு மற்றும் வாழ்க்கை முறைப் பழக்கவழக்கங்களுடன் பிஎம்ஐ அளவையும் கருத்தில் கொள்கின்றன. விண்ணப்பத்தின் நடுவில் கூடுதல் சோதனைகளுக்கான எதிர்பாராத கோரிக்கையால் திகைத்துப்போவதற்குப் பதிலாக, விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் பிஎம்ஐ கால்குலேட்டரில் எண்களைக் கணக்கிடுவது, காப்பீட்டு ஒப்புதல் செயல்முறையின்போது என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பது குறித்த ஓரளவு துல்லியமான புரிதலை அளிக்கிறது.
சராசரியை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ BMI அளவு இருப்பது, விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுவிட்டது என்று தானாகவே அர்த்தமாகாது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இறுதி காப்பீட்டுத் தொகை உறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பு, இது ஒரு நெருக்கமான காப்பீட்டு மறுஆய்வைத் தூண்டுகிறது; சில சமயங்களில் இந்த மறுஆய்வில் இரத்தச் சர்க்கரை அல்லது இரத்த அழுத்தப் பரிசோதனைகளும் அடங்கும். இதை முன்கூட்டியே அறிந்துகொள்வது, மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு எதிர்பாராத நிகழ்வை, இந்தச் செயல்முறையில் சமாளிக்கக்கூடிய, எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு படியாக மாற்றிவிடுகிறது.
பிஎம்ஐ-யின் வரம்புகளைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். அது தசையையும் கொழுப்பையும் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதில்லை, உடலில் கொழுப்பு எங்கு பரவியுள்ளது என்பதைக் கணக்கில் கொள்வதில்லை, மேலும் இயற்கையாகவே மாறுபட்ட உடல் அமைப்பைக் கொண்ட விளையாட்டு வீரர்கள் அல்லது வயதானவர்களுக்குத் தவறான அளவீடுகளை அளிக்கக்கூடும். இதை ஒரு இறுதித் தீர்ப்பாகக் கருதாமல், பல தரவுப் புள்ளிகளில் ஒன்றாகக் கருதுவது, உண்மையான ஆரோக்கியத்தைப் பற்றிய மிகவும் துல்லியமான மதிப்பீட்டை அளிக்கிறது.
உடல் நிறை குறியீட்டெண்ணைத் (BMI) தவிர, சிறந்த சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தைத் தேடும்போது வேறு சில காரணிகளும் அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன: காப்பீட்டுக் கோரிக்கை தீர்வு வரலாறு, ஒருவர் வசிக்கும் நகரத்தில் உள்ள பணமில்லா மருத்துவமனை வலையமைப்பின் விரிவு, மற்றும் காப்பீட்டுத் திட்ட ஆவணங்களில் விலக்குகள் மற்றும் துணை வரம்புகள் எவ்வளவு தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என்பனவாகும். விரைவான காப்பீட்டுக் கட்டண ஒப்பீட்டில் இவை எதுவும் தெரிவதில்லை, ஆனால் உண்மையில் தேவைப்படும்போது ஒரு காப்பீட்டுத் திட்டம் எவ்வளவு சிறப்பாகச் செயல்படும் என்பதை இவை அனைத்தும் தீர்மானிக்கின்றன.
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உடல் நிறை குறியீட்டெண்ணைச் சரிபார்ப்பதும், ஒரு பாலிசியின் நுணுக்கமான விவரங்களை மதிப்பாய்வு செய்வதும் தொடர்பில்லாத பணிகளாகத் தோன்றலாம், ஆனால் அவை இரண்டும் ஒரே அடிப்படைக் குறிக்கோளை நோக்கியே செல்கின்றன: அதாவது, காப்பீட்டுக் கோரிக்கை அவசியமாவதற்கு முன்பு, என்னென்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பதைத் துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்வது. இந்த இரண்டு செயல்களில் ஏதேனும் ஒன்றை விருப்பத் தேர்வாகக் கருதுபவர்களைக் காட்டிலும், இவ்விரண்டையும் செய்யும் வாங்குபவர்கள், ஒரு பொருளை வாங்கும்போதோ அல்லது புதுப்பிக்கும்போதோ குறைவான எதிர்பாராத சிக்கல்களையே எதிர்கொள்கின்றனர்.
காப்பீட்டுக் கட்டண மதிப்பீட்டையோ அல்லது பி.எம்.ஐ அளவீட்டையோ ஒருமுறை மட்டும் கணக்கிடுவதாகக் கருதக்கூடாது. குறிப்பாக, ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வாழ்க்கைமுறை மாற்றத்திற்குப் பிறகோ அல்லது காப்பீட்டைப் புதுப்பிப்பதற்கு முன்னரோ, இவ்விரண்டையும் ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சரிபார்ப்பது, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே தொடரும் ஒரு காலாவதியான அனுமானமாக இல்லாமல், அந்த இரண்டு எண்களையும் தற்போதைய யதார்த்தத்துடன் நிலைத்திருக்கச் செய்கிறது.
தங்கள் உடல்நல அளவீடுகளை மேம்படுத்த தீவிரமாக முயற்சிப்பவர்களுக்கு, ஒருமுறை சரிபார்த்து மறந்துவிடும் ஒற்றை எண்ணை மட்டும் நம்பியிருப்பதை விட, ஒவ்வொரு சில மாதங்களுக்கும் உடல் நிறை குறியீட்டு எண்ணுடன் (BMI) இடுப்புச் சுற்றளவையும் கண்காணிப்பது, முன்னேற்றத்தைப் பற்றிய ஒரு முழுமையான பார்வையை வழங்குகிறது.
சந்தைப்படுத்தல் சுருக்கங்கள் ஒரு பாலிசியின் சிறந்த அம்சங்களை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன, ஆனால் கோரிக்கை வைக்கும் நேரத்தில் என்ன நடக்கும் என்பதை உண்மையான ஆவணமே தீர்மானிக்கிறது. விலக்குகள், துணை வரம்புகள் மற்றும் துல்லியமான காப்பீட்டு அளவுகோல்கள் ஆகியவை ஒரு விளம்பரச் சிற்றேட்டில் அல்லாமல், பாலிசியின் வாசகத்திலேயே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இதனால், கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு படிப்பதற்குப் பதிலாக, பாலிசியில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பே அதைப் படிப்பது பயனுள்ளதாக அமைகிறது.
தற்போதைய பிஎம்ஐ (BMI) அளவீடு என்ன காட்டினாலும், நீரிழிவு அல்லது இதய நோய் போன்ற நோய்கள் குடும்பத்தில் பரம்பரையாக உள்ள எவருக்கும் புள்ளிவிவரப்படி தனிப்பட்ட ஆபத்து அதிகமாக உள்ளது. இதனால், விண்ணப்பச் செயல்முறையின் போது குடும்ப மருத்துவ வரலாற்றைத் துல்லியமாக வெளிப்படுத்துவது அவசியமாகிறது. ஏனெனில், இது காப்பீட்டாளர்களுக்கு ஆபத்து குறித்த ஒரு முழுமையான சித்திரத்தை அளிப்பதோடு, பிற்காலத்தில் அது தொடர்பான ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் தகராறு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பையும் குறைக்கிறது.
ஒரு பாலிசியின் மதிப்பு, அதன் பணமில்லா பரிவர்த்தனை வலையமைப்பில் உண்மையில் வீட்டிற்கு அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள் உள்ளதா என்பதைப் பொறுத்தும் பெருமளவில் அமைகிறது. விலை மற்றும் இடர் மதிப்பீடு ஆகிய இரண்டை மட்டுமே முக்கியமான மாறிகளாகக் கருதுவதற்குப் பதிலாக, பிரீமியம் மற்றும் பிஎம்ஐ தொடர்பான காப்பீட்டு ஒப்புதல் சரிபார்ப்புகளுடன் இந்த விவரத்தையும் உறுதிப்படுத்துவது, பாலிசி வாங்குவதற்கு முந்தைய ஒரு முழுமையான மதிப்பாய்வை நிறைவு செய்கிறது.
பெரும்பாலான ஸ்மார்ட்போன்கள் மற்றும் அணியக்கூடிய சாதனங்கள் இப்போது உடல் எடைப் போக்குகளைத் தானாகவே கண்காணிக்கின்றன. இதனால், மக்கள் தங்கள் பி.எம்.ஐ-ஐ (BMI) தவறாமல் சரிபார்ப்பதைத் தடுத்து வந்த சிரமம் நீக்கப்படுகிறது. இந்தத் தானியங்கி கண்காணிப்பை, அவ்வப்போது செய்யப்படும் பிரீமியம் மறு கணக்கீட்டுடன் இணைப்பது, முன்பு சலிப்பூட்டும் இரண்டு பணிகளை, காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்படும் ஒரு வேலையாக இல்லாமல், ஆண்டுக்கு ஐந்து நிமிடப் பழக்கமாக மாற்றுகிறது.
எந்தவொரு பாலிசியையும் இறுதி செய்வதற்கு முன், தற்போதைய உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI), இரண்டு அல்லது மூன்று காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படும் புதிய பிரீமியம் மதிப்பீடு, அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கான பணமில்லா பரிவர்த்தனை வலையமைப்பு உறுதிப்படுத்தல், மற்றும் விலக்குகள் பகுதியைப் படித்துப் பார்த்தல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு சிறிய சரிபார்ப்புப் பட்டியலே, தேவைப்படும்போது ஒரு பாலிசி சிறப்பாகச் செயல்படுமா என்பதை உண்மையில் தீர்மானிக்கும் பெரும்பாலான காரணிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், வயது மற்றும் மருத்துவ வரலாறு ஆகியவற்றுடன் BMI-ஐயும் காப்பீட்டு ஒப்புதல் வழங்கும் செயல்பாட்டில் வழக்கமாகக் கருத்தில் கொள்கின்றன. ஏனெனில், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்ட BMI ஆனது, காப்பீட்டுக் காலத்தின்போது நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் உருவாகும் அதிக வாய்ப்புடன் புள்ளிவிவரப்படி தொடர்புடையது. இது அரிதாகவே முழுமையான நிராகரிப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது, ஆனால் கூடுதல் நோயறிதல் சோதனைகள் கோரப்படுமா அல்லது ஒரு சிறிய பிரீமியம் கூடுதல் விதிக்கப்படுமா என்பதை இது பாதிக்கக்கூடும். எனவே, விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் உங்கள் சொந்த BMI-ஐச் சரிபார்ப்பது, இந்தச் செயல்பாட்டில் உள்ள எதிர்பாராத திருப்பங்களை நீக்கி, காப்பீட்டு நிறுவனத்துடன் நன்கு அறிந்த உரையாடலுக்கு வழிவகுக்கிறது.
ஒரு பாலிசியை அதன் பிரீமியத்தை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு பொதுவான குறுக்குவழியாகும், ஆனால் அது, காப்பீட்டுக் கோரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் வேறுபாடுகளை மறைத்துவிடுகிறது. அறை வாடகையின் மீதான துணை வரம்புகள், காப்பீட்டாளரின் நெட்வொர்க் மருத்துவமனைப் பட்டியலின் அளவு, மற்றும் குறிப்பிட்ட நோய்களுக்கான காத்திருப்புக் காலத்தின் நீளம் ஆகியவை, ஒரு பாலிசி நடைமுறையில் உண்மையாக எவ்வளவு இழப்பீடு வழங்குகிறது என்பதை வடிவமைக்கின்றன. எனவே, ஒரு வருடக் காப்பீட்டிற்கு ஒப்புக்கொள்வதற்கு முன்பு, விலையை மட்டும் பார்க்காமல், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லது மூன்று திட்டங்களை இந்தக் குறிப்பிட்ட அம்சங்களின் அடிப்படையில் ஒப்பிடுவது என்பது வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பழக்கமாகும்.
காப்பீட்டுத் தொகையை வாங்கும் போது போதுமானதாகத் தோன்றும் ஒரு காப்பீட்டுத் தொகை, சில ஆண்டுகளில் மருத்துவப் பணவீக்கத்திற்குப் பின்தங்கிவிடக்கூடும்; குறிப்பாக, தேசிய சராசரியை விட சிகிச்சைச் செலவுகள் வேகமாக உயரும் நகரங்களில் இது நிகழலாம். காப்பீட்டுத் திட்டத்தை மாற்றமின்றித் தானாகப் புதுப்பிக்க அனுமதிப்பதற்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு முறை புதுப்பிக்கும்போதும் காப்பீட்டுத் தொகை, காப்பீடு செய்யப்படும் நோய்களின் பட்டியல், மற்றும் உங்களின் சொந்த உடல் நிறை குறியீட்டெண் (BMI) மற்றும் உடல்நல அளவுருக்களை மதிப்பாய்வு செய்வது, உங்கள் உடல்நலம் மற்றும் சூழ்நிலைகள் உண்மையில் எந்த நிலையில் உள்ளனவோ, அதற்கேற்ப காப்பீட்டை உண்மையாகவே சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது.
ஒரு முடிவை இறுதி செய்வதற்கு முன், BMI Calculator பக்கத்தையும் சரிபார்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
காப்பீட்டுத் தொகைக்கான விலையும், பி.எம்.ஐ (BMI) அளவீடும் முற்றிலும் வெவ்வேறானவை போலத் தோன்றலாம், ஆனால் இரண்டுமே ஒரே அடிப்படைக் கேள்வியையே முன்வைக்கின்றன: ஒரு காப்பீட்டுத் திட்டம், அது உண்மையில் கொண்டிருக்கும் அபாயத்திற்கு ஏற்ப நியாயமான விலையில் உள்ளதா? ஒரு திட்டத்தை வாங்குவதற்கு முன் இரண்டையும் சரிபார்ப்பது, யூகத்தின் அடிப்படையில் அல்லாமல் நம்பிக்கையுடன் வாங்குவதற்கான எளிய வழிகளில் ஒன்றாகும்.