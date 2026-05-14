சத்யபாமா முன்னாள் மாணவி Indian Forest Service(IFS) தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 9-வது இடத்தைப் பிடித்தார்!

சத்யபாமா பல்கலைக்கழக தங்கப்பதக்க பட்டதாரி ரவிலட்சுமிப்பிரியா, UPSC வனப்பணி தேர்வில் அகில இந்திய 9-வது இடம், தமிழகத்தில் முதல் இடம் பெற்று கல்வி நிறுவனத்துக்கு பெருமை சேர்த்தார்.
சென்னை:

சென்னை, சத்யபாமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவியும், 2018-ஆம் ஆண்டு கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் (CSE) பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்று பட்டம் பெற்றவருமான செல்வி. ரவிலட்சுமிப்பிரியா, இந்திய வனப்பணி மற்றும் சிவில் சேவைக்கான UPSC தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் 9-வது இடத்தையும், தமிழக அளவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு பெரும் பெருமையைச் சேர்த்துள்ளார்.

இவரது இந்தச் சிறப்பான சாதனை, தளராத உறுதிப்பாட்டிற்கும், அசாத்தியமான அறிவுத்திறனுக்கும் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்வதுடன், நாடு முழுவதும் உள்ள போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு ஓர் உத்வேகச் சுடராகவும், சிறப்பின் அடையாளமாகவும் அவரை நிலைநிறுத்தியுள்ளது.

பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தர் டாக்டர். மரியஜீனா ஜான்சன் மற்றும் தலைவர் டாக்டர். மரிய ஜான்சன் ஆகியோர் செல்வி ரவிலட்சுமிப்பிரியாவைப் பாராட்டி, அவருக்கு ரூபாய் 2 லட்சம் ரொக்கப் பரிசை வழங்கி, அவரது எதிர்காலத்திற்குத் தங்கள் நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தனர்.

