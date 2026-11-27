இன்றைய பஞ்சாங்கம்
நவம்பர் 27
கிழமை: வெள்ளிக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
நாள்: 11
ஆங்கில தேதி: 27
மாதம்: நவம்பர்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இரவு 08.21மணி வரை திருவாதிரை. பின்னர் புனர்பூசம்.
திதி: பிற்பகல் 2.39 மணி வரை தேய்பிறை திரிதியை. பின்னர் சதுர்த்தி.
யோகம் : சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 09.15 – 10.15 மணி; மாலை 04.45 – 05.45 மணி.
ராகு காலம் : காலை 10.30 – மதியம் 12.00 மணி.
எமகண்டம் : மாலை 03.00 – 04.30 மணி.
குளிகை : காலை 07.30 – 09.00 மணி.
கௌரி நல்ல நேரம்: :
காலை 12.00 – 1. 00
மாலை 06.30 – 07.30.
சூலம் : மேற்கு.
சந்திராஷ்டமம் : கேட்டை, மூலம்.
முக்கியமான சில விஷயங்களில் உங்களுடைய தலையீடு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். மற்றவர்களால் முடிக்க முடியாமல் இருந்த ஒரு பணியைச் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்களுடைய கருத்துகளுக்கு எதிர்பாராத ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் புதிய வணிக உத்திகளைப் பரிசோதித்துப் பார்ப்பார்கள். பழைய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து மீண்டும் ஆர்டர்கள் வரலாம். குடும்பத்தில் ஒருவருடைய சாதனை அனைவரையும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும். வீட்டில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்பட்ட ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கான ஏற்பாடு நடைபெறும். கலைஞர்கள் தங்களுடைய திறமையைப் புதிய கோணத்தில் வெளிப்படுத்துவார்கள். மாணவர்களுக்கு நினைத்ததைவிடச் சிறப்பான மதிப்பெண்களைப் பெறும் வாய்ப்பு உண்டு. தேவையற்ற அலைச்சலைக் குறைத்துக் கொள்வது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் சில பயனுள்ள மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். பிறருடைய அனுபவங்களைக் கேட்டறிவதால் புதிய தெளிவு கிடைக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் நீண்டகாலப் பொறுப்பு ஒன்று உங்களைத் தேடி வரலாம். வியாபாரத்தில் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். வருங்காலத் தேவைக்காகச் சேமிப்பை அதிகரிக்கும் எண்ணம் உருவாகும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான அழைப்புகள் வரலாம். பெண்களுக்கு ஆடை, ஆபரணம் தொடர்பான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய படிப்பில் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயிப்பார்கள். சிறிய உடல் உபாதைகளைக்கூட அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம் சிவப்பு நிறம்.
நீங்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்த உதவும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் தயக்கம் காட்டாமல் செயல்படுவீர்கள். அலுவலகத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் மற்றும் ஆவணப் பணிகள் மூலம் முக்கிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் புதிய முகவர்களை நியமிப்பது குறித்து ஆலோசிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த பணம் கிடைப்பதில் இருந்த தாமதம் குறையலாம். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் தொடர்பான திட்டங்கள் உருவாகும். சகோதரர்களுடன் இணைந்து ஒரு முக்கியமான முடிவை எடுப்பீர்கள். கலைஞர்களுக்கு வித்தியாசமான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு வரலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய அறிவை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள். பேச்சில் அவசரம் காட்ட வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் பச்சை.
சில காலமாக மனதில் இருந்த சுமை குறைவதற்கான சூழல் உருவாகும். உங்களுடைய தனிப்பட்ட திறமையை நம்பி புதிய காரியத்தில் இறங்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது பணிச்சூழல் மாற்றம் தொடர்பான பேச்சுகள் எழலாம். வியாபாரத்தில் பொருட்களைச் சேமித்து வைப்பதிலும் விநியோகிப்பதிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய வருமான வாய்ப்புகளை அடையாளம் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் உறவுகளின் வருகையால் இல்லம் உற்சாகமாக இருக்கும். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் தகவல் கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்களுடைய விருப்பமான கலைகளில் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் சந்தேகங்களைக் கேட்டுத் தெளிவு பெறுவார்கள். நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
நீங்கள் மேற்கொள்ளும் செயல்களில் தனித்துவமான முத்திரையைப் பதிப்பீர்கள். இதுவரை கிடைக்காமல் இருந்த ஒரு அங்கீகாரம் உங்களை வந்தடையலாம். பணியிடத்தில் புதிய திட்டத்தின் தலைமைப் பொறுப்பு வழங்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. வியாபாரத்தில் பெரிய நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு ஏற்படலாம். பணப்புழக்கத்தைச் சரியாகக் கையாள்வதால் நிதி நிலை சீராகும். குடும்பத்தில் உங்கள் வருகையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி தொடர்பான நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம். பெண்கள் சமூக நிகழ்வுகளில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பார்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டு மற்றும் கல்வி இரண்டிலும் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். பிறருடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள் நிறம்.
உங்களுடைய அறிவுப்பூர்வமான அணுகுமுறை சிக்கலான சூழல்களையும் எளிதாக்கும். எதிர்கால வளர்ச்சிக்குத் தேவையான சில முக்கியத் தகவல்களைச் சேகரிப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் புதிய நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் கணிசமான மாற்றங்களைச் செய்வதற்கு முன்பு அனுபவமுள்ளவர்களுடன் கலந்தாலோசிப்பீர்கள். வருமானத்தைப் பல வழிகளில் பெருக்குவதற்கான எண்ணம் தோன்றும். குடும்பத்தில் திருமணப் பேச்சுகள் அல்லது சுப நிகழ்ச்சி தொடர்பான விவாதங்கள் நடைபெறலாம். பெண்களுக்கு சுயதொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் நல்ல அறிமுகம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் பாடங்களை மனப்பாடம் செய்வதைவிடப் புரிந்து படிப்பதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். கண் மற்றும் தலை தொடர்பான சோர்வுக்கு ஓய்வு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை நிறம்.
சமீபத்தில் நீங்கள் சந்தித்த அனுபவங்கள் எதிர்கால முடிவுகளைச் சிறப்பாக அமைக்க உதவும். எதிர்பாராத நபர் ஒருவர் உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உதவ முன்வரலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய துறை சார்ந்த பயிற்சி கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வியாபாரத்தில் பொருட்களின் விலையை நிர்ணயிப்பதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். பழைய முதலீடுகள் தொடர்பான விவரங்களை மீண்டும் ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான விருந்தோம்பல் நிகழலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இணைந்து எதிர்காலச் செலவுகளைத் திட்டமிடுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளை வெளியிடுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். மாணவர்கள் தங்களுடைய பேச்சாற்றலை வளர்த்துக்கொள்வார்கள். முக்கியமான முடிவுகளை மற்றவர்களின் வற்புறுத்தலுக்காக எடுக்க வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
உங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு இதுவரை இருந்த தயக்கங்கள் விலகும். சுயமாகச் செயல்படுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை முடிப்பதன் மூலம் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய விற்பனை ஒப்பந்தங்கள் பற்றிய பேச்சுகள் நடைபெறும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த பழைய கணக்குகளைச் சரிசெய்வீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். உறவினர்களின் இல்ல நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு அமையும். பெண்கள் தங்களுடைய நிர்வாகத் திறமையால் குடும்பத்தினரின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் அறிவியல் சார்ந்த பாடங்களில் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துவார்கள். பயணங்களில் பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: குங்கும நிறம்.
உங்களுடைய திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் இருந்த நடைமுறைச் சிக்கல்கள் குறையத் தொடங்கும். அனுபவத்தின் அடிப்படையில் முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் நிர்வாகம் சார்ந்த பணிகள் உங்களைத் தேடி வரும். வியாபாரத்தில் புதிய விநியோகஸ்தர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். வருமானத்தைப் பெருக்குவதற்காகத் தனியாக ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குவீர்கள். குடும்பத்தில் சொத்து மற்றும் சேமிப்பு தொடர்பான பேச்சுகள் நடைபெறலாம். வீட்டில் பழைய பொருட்களை மாற்றியமைக்கும் எண்ணம் தோன்றும். கலைஞர்களுக்கு மூத்தவர்களின் பாராட்டு உற்சாகத்தை அளிக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறனைச் சோதித்துப் பார்க்கும் போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள். மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம்பச்சை.
உங்களுடைய புதுமையான சிந்தனைகள் மற்றவர்களிடம் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வழக்கமாகச் செய்து வந்த பணிகளில் புதிய முறையைப் புகுத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் இணையவழி விற்பனைக்கான முயற்சிகள் பலன் தரலாம். புதிய வர்த்தகத் தொடர்புகள் எதிர்காலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். குடும்பத்தில் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பிள்ளைகளின் விருப்பங்களைப் புரிந்துகொண்டு அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவீர்கள். பெண்கள் தங்களுடைய கல்வி அல்லது தொழில் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். மாணவர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பாக ஆர்வம் காட்டுவார்கள். வாகனப் பயணங்களில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
உங்களுடைய உள்ளார்ந்த திறமைகளைச் சரியான இடத்தில் பயன்படுத்துவதற்கான சூழல் அமையும். நீண்ட நாட்களாகத் தொடர்பில்லாமல் இருந்த ஒருவர் மீண்டும் உங்களை அணுகலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். பண வரவு தொடர்பான புதிய தகவல் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சுபச் செய்தி வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் இணைந்து ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு சமூக மற்றும் ஆன்மிக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் தங்களுடைய எதிர்காலப் படிப்பு குறித்து தெளிவான முடிவுக்கு வருவார்கள். மன அமைதிக்காக இறை வழிபாட்டில் ஈடுபடுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்