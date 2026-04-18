இன்றைய ராசிபலன் (18.04.2026): குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும்..!

இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை: சனிக்கிழமை

தமிழ் வருடம்: பரபாவ

தமிழ் மாதம்: சித்திரை

நாள்: 5

ஆங்கில தேதி: 18

மாதம்: ஏப்ரல்

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று காலை 10-52 வரை அஸ்வினி பின்பு பரணி.

திதி: இன்று பிற்பகல் 03-45 வரை பிரதமை பின்பு துவிதியை

யோகம்: சித்த யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 10-30 to 11-30

நல்ல நேரம்: மாலை 4-30 to 5-30

ராகு காலம்: காலை 9-00 to 10-30

எமகண்டம்: மாலை 1-30 to 3-00

குளிகை: காலை 6-00 to 7-30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 12-30 to 01-30

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 9-30 to 10-30

சூலம்: கிழக்கு

சந்திராஷ்டமம்: அஸ்தம், சித்திரை

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

குடும்பத்தலைவிகள் சிக்கனமுடன் இருப்பர். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவர். உத்யோகஸ்தர்கள் தாங்கள் கேட்ட இடத்திற்கு இடமாற்றம் கிடைக்கும். பெரிய பதவிகள் தேடி வரும். நாடாளுபவர்கள் உதவுவார்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுத் துறையில் வெற்றிகளை குவிப்பர். தாயின் தேவையை நிறைவேற்றுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

ரிஷபம்

காதலர்கள் இணைவர். உடன்பிறந்தவர்களுக்கு உதவுவீர்கள். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகள் அவ்வப்போது வந்து போகும். உத்யோகத்தில் வேலைபளு மிகும் மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படிப்பர். அலைச்சல் அதிகரிக்கும். விற்பனையாளர்கள் சாதுர்யமாகப் பேசி விற்பனையைக் கூட்டுவர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மிதுனம்

வியாபாரிகளுக்கு போட்டிகள் தலைதூக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் உங்களின் உண்மையான பாசத்தை புரிந்துக் கொள்வார்கள். கலைப் பொருட்கள் வாங்குவீர்கள். வீட்டை அலங்கரிப்பீர்கள். சுப காரியம் கைகூடும். எதிர்பாலினரிடம் தங்கள் அந்தரங்க விசயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது அனைத்து விதத்திலும் நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

உத்யோகஸ்தர்கள் தாங்கள் கேட்டவாறே சம்பள உயர்வுக்கு இடமுண்டு. தம்பதிகளிடையே அன்பு பலப்படும். யாரிடமும் அதிகமாக பேசுவதை தவிர்ப்பது பல பிரச்சினைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள வழிவகுக்கும். தம்பதிகள் ஒற்றுமை மேலோங்கும். உடல் நலம் பளிச்சிடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

சிம்மம்

பெண்களின் கனவு நனவாகும். வழக்கில் திருப்பம் ஏற்படும். உத்யோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்பு கிடைக்கும். பெண்களின் மாதவிடாய் கோளாறுகள் இயற்கை மருத்துவத்தால் சரியாகும். மாணவர்கள் காதலில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் பார்த்து கொள்வது நல்லது. உடல் நலத்தில் கவனம் கொள்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கன்னி

உத்யோகத்தில் வேலைகளில் நாட்டம் கூடும். கணவன்-மனைவிக்குள் அன்பு கூடும். அரசியலில் ஆர்வம் மிகும். பணப் புழக்கம் மிகும். பயணத்தின் போது கவனம் தேவை. வெளி உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. சமையற்கலையில் ஆர்வம் கூடும். மாணவர்களின் மதிப்பெண் விகிதம் கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

துலாம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் பல காரியதடைகள் ஏற்படும். ஆகையால், புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை. இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

விருச்சிகம்

ஆன்மீக பணிகளில் நாட்டம் கூடும். காதல் கசக்கும். சமூகம் மற்றும் குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்புக் கூடும். வியாபாரத்தில் வளர்ச்சியும் பணவரவும் கூடும். பெண்கள் குலதெய்வ வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவர். வழக்கில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பெண்கள் கூடுமானவரை சிக்கனமாக இருக்க வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

தனுசு

வியாபாரத்தில் தொழில் நுட்பத்தை புகுத்துவீர்கள். வீடு கட்ட கடன் வசதி கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். வழக்கில் தங்களுக்கு முக்கியமான திருப்பம் ஏற்படும். விற்பனையாளர்கள் சாதுர்யமாகப் பேசி விற்பனையைக் கூட்டுவர். சகோதரர்களிடையே நிலப்பிரச்னைக்கு சமரசத் தீர்வு காண்பர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மகரம்

கணினித்துறையில் மனம் நாடும். ஒரு சிலர் பெரிய ப்ராஜக்ட்களை பெறுவர். சென்ற இடமெல்லாம் செல்வாக்கு கூடும். வழக்கில் வெற்றி பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும். பிள்ளைகள் நீண்ட நாள் கேட்டுக் கொண்டிருந்ததை வாங்கித் தருவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறைத் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கும்பம்

நவீன வாகனம் வாங்குவீர்கள். வீடு கட்ட எதிர்பார்த்த பணம் வரும். கட்டிட வரைபடமும் அப்ரூவலாகும். தாய்வழியில் மதிப்பு, மரியாதைக் கூடும். பெண்களுக்கு உங்களது முயற்சிகளுக்கு இருந்த முட்டுகட்டைகள் அகலும். சாமர்த்தியமான பேச்சால் எல்லாவற்றையும் சமாளிப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மீனம்

பிரிந்திருந்த தம்பதிகள் மீண்டும் இணைவர். நாடாளுபவர்கள் உதவுவார்கள். இழுபறியாக இருந்த வீட்டு மனை வாங்குவது, விற்பது தொடர்பான விசயங்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். திருமணம் கைகூடும். ஏற்ற துணை அமைவார். பொது நலத் தொண்டாளர்களுக்கு பெரிய பதவிகள் தேடி வரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

