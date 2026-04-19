இன்றைய ராசிபலன் (19.04.2026): பணம், நகை வந்து சேரும்..!

12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.
இன்றைய பஞ்சாங்கம்:-

கிழமை: ஞாயிறு கிழமை

தமிழ் வருடம்: பரபாவ

தமிழ் மாதம்: சித்திரை

நாள்: 6

ஆங்கில தேதி: 19

மாதம்: ஏப்ரல்

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று காலை 09-26 வரை பரணி பின்பு கிருத்திகை

திதி: இன்று பிற்பகல் 1-32 வரை துவிதியை பின்பு திரிதியை

யோகம்: சித்த யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 07-30 to 8-30

நல்ல நேரம்: மாலை 3-30 to 4-30

ராகு காலம்: மாலை 4-30 to 6-00

எமகண்டம்: காலை 12-00 to 1-30

குளிகை: காலை 3-00 to 4-30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-30 to 11-30

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 1-30 to 2-30

சூலம்: மேற்கு

சந்திராஷ்டாமம்: சித்திரை

இன்றைய ராசிபலன்:-

மேஷம்

உறவினர்களில் உண்மையானவர்களை கண்டறிவீர்கள். உடல் உஷ்ணத்தால் பாதிக்கப்படும். உத்யோகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. திருமணம் நடந்தேறும். தம்பதிகளின் அன்பு மேலோங்கும். பழைய பிரச்னைகளை தீர்ப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

ரிஷபம்

எதிர்பாராத பணவரவு உண்டு. வெளியூர் பயணத்தால் மகிழ்ச்சி கிட்டும். வியாபாரத்தில் பழைய சரக்குகள் விற்கும். பூர்வீக சொத்து பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைக்கும்.சிலர் உங்கள் உதவியை நாடுவார்கள். புதியவர்களின் நட்பு கிடைக்கும். அவர்களின் நட்பால் உற்சாகமடைவீர்கள். தாய் வழி உறவினர்களால் மதிக்கப்படுவீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மிதுனம்

பல், கண் சம்பந்தமாக உபாதைகள் வரவாய்ப்பு உள்ளது. கண்ணை பரிசோதனை செய்வது நல்லது. நீண்ட காலமாக கடல் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை நிறைவேறும். தேக்க நிலையில் இருந்த நிலம் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகள் முடிவுக்கு வரும். அதில் உங்களுக்குரிய பங்கு வந்து சேரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்

உத்யோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு, சம்பள உயர்வு எதிர்பார்க்கலாம். வீடு மனை வாங்கும் போது ஆவணங்களை சரிபார்ப்பது நல்லது. வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சிக்கான காலம் வந்துள்ளது. மகன், மகள் திருமணத்தை தடபுடலாக நடத்துவர். மாணவர்கள் படிப்பில் நன்கு முன்னேறுவர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

சிம்மம்

வங்கியில் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தொகை வைப்புநிதியாக செலுத்துவீர்கள். மார்கெட்டிங்பிரிவினர் எதிர்பார்த்த ஆர்டர்களை எடுத்து முடிப்பர். வேற்றுமதத்தவர் உதவுவார். உத்யோகத்தில் பணிகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். பெண்களுக்கு வேலை கிடைக்கும். தேக ஆரோக்கியம் சிறக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

கன்னி

கொடுக்கல், வாங்கலில் கவனம் தேவை. எனவே, சொத்து விற்பது, வாங்குவது சம்பந்தமாக கவனம் தேவை. பெண்கள் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று இருக்காமல் சற்று விட்டுக் கொடுத்து போவது நல்லது. பூர்வீக சொத்து சம்பந்தமாக இருந்த தேக்க நிலை நீங்கும்.நண்பர்களிடையே சிறு மனஸ்தாபங்கள் நேரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

துலாம்

இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதாலல் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாளாக அமைகிறது. ஆதலால், யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம். பொதுவாக இன்று அமைதி காப்பது நல்லது. இறைவனை மட்டும் வழிபடுவதால் தேவையற்ற பிரச்சினைகள் வராமல் தடுக்கும். உடல் நலத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

விருச்சிகம்

வெளியூர் பயணம் செல்வீர்கள். பயணத்தால் ஆதாயம் உண்டு. சுமாரான வேலையில் இருப்பவர்கள் பெரிய நிறுவனத்தில் நல்ல பதவியில் அமருவார்கள். மருத்துவ செலவுகளுக்கும் இடம் உண்டு. வியாபாரத்தில் திருப்புமுனை உண்டாகும். பிடித்தவர்களின் எதிரபாராத சந்திப்பு நிகழும். மாமனார் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

தனுசு

இளைஞர்கள் விரும்பியவரை கைபிடிப்பர். மனைவி வழியில் நன்மை உண்டு. வியாபாரத்தில் புதிய அணுகுமுறையை கையாள்வீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிக்கு வித்திடுவீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய துறையில் சேர தற்போதிலிருந்தே நன்கு படிப்பது நல்லது. உடல் நலம் தேறும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

மகரம்

தம்பதிகள் ஒருவொருக்கொருவர் நன்கு புரிந்து கொள்வர். கொடுக்கல், வாங்கல் கைகொடுக்கும். வங்கியில் இருந்து உதவிகள் கிடைக்கும். மகள் கர்ப்ப சம்பந்தமாக இனிக்கும் செய்தி கிடைக்கும். வீடு, நிலபுலன்களை விற்பதற்காக எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். வியாபாரம் சீராகவும், சாதகமாகவும் இருக்கும். தேகம் பளபளக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கும்பம்

அவசர தேவைக்காக வாங்கிய கடனை அடைப்பீர்கள். ஆடல், பாடல் கலைத் துறையினருக்கு வெளிநாடு செல்லும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அரசியல்வாதிகளுக்கு ஏற்றம் தரும். ஆன்மீக செலவுகளுக்கும் இடம் உண்டு. பெண்களுக்கு தாய் வீட்டில் இருந்து வர வேண்டிய சொத்து, பணம், நகை வந்து சேரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மீனம்

உணவு விசயத்தில் கவனம் தேவை. வியாபாரத்தில் பற்று வரவு உயரும். நட்பால் ஆதாயம் உண்டு. உத்யோகத்தில் மதிக்கப்படுவீர்கள். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளியூர் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். பிள்ளைகளால் ஆறுதலடைவீர்கள். கலைத்துறையினர் வெளிநாடு செல்வர்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

