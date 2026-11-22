ஆங்கில தேதி: நவம்பர் 23
கிழமை: திங்கட்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
தமிழ் தேதி: 7
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 3.19 மணி வரை அஸ்வினி; பின்னர் பரணி
திதி: அதிகாலை 12.55 மணி வரை திரியோதசி இரவு 11.19 மணி வரை சதுர்த்தசி பின்னர் பௌர்ணமி
யோகம்: சித்த, மரண யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 06.15 – 07.15 - மாலை 04.45 – 05.45
ராகு காலம்: காலை 07.30 – 09.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 – 12.00
குளிகை: பகல் 01.30 – 03.00
கௌரி நல்ல நேரம்:
காலை 09.15 – 10.15
இரவு 07.30 – 08.30
சூலம்: கிழக்கு.
சந்திராஷ்டமம்: சித்திரை.
தைரியமாக எடுத்த முயற்சிகள் நல்ல பலனை அளிக்கத் தொடங்கும். உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் வேகம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பொறுப்புகள் வந்தாலும் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளைச் சமாளித்து முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பண விஷயங்களில் பிறருக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் நன்மை தரும். பெண்களுக்கு புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் விடைகளை எழுதும்போது கவனமாகச் செயல்பட வேண்டும். சொத்து தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகளில் நிதானம் தேவை.
பொறுமையுடன் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் உங்களுக்கு நற்பலன்களைத் தரும். பணியிடத்தில் முக்கியமானவர்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுவீர்கள். புதிய வேலைவாய்ப்புகளைத் தேடுபவர்களுக்கு சாதகமான தகவல்கள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் வரவு செலவுகளைச் சீரமைப்பதன் மூலம் லாபத்தை அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும். நீண்ட நாள் திட்டமிட்டிருந்த பொருள் வாங்கும் முயற்சி கைகூடலாம். பெண்களுக்கு குடும்பத்தினரின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்துவது அவசியம். பழைய நண்பர்களைச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு அமையும். பயணங்களில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை கடைப்பிடிக்கவும்.
சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு பல வேலைகளையும் ஒருங்கிணைத்துச் செய்து முடிப்பீர்கள். புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமையும். உத்தியோகத்தில் தாமதமாக இருந்த கோப்புகள் மற்றும் பணிகள் நகரத் தொடங்கும். வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாள்வதன் மூலம் விற்பனை வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும். உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதியைத் தரும்.
மனதில் நீண்ட நாட்களாக வைத்திருந்த எண்ணம் ஒன்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான சூழல் அமையும். பொருளாதார நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் தென்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆலோசனைகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் பொறுப்புகளை நிதானமாக முடிப்பீர்கள். தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம். பழைய கடன் தொடர்பான சுமைகள் குறைவதற்கான வழி பிறக்கும். பெண்களுக்கு வீட்டை அழகுபடுத்தும் எண்ணம் மேலோங்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் நினைவாற்றலை மேம்படுத்தும் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது நல்லது. உணவு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
உங்களுடைய தனித்திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள். முக்கியமான சந்திப்புகள் எதிர்பார்த்த பலனைத் தரக்கூடும். உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் தொடர்பான தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. தொழில் நடத்துபவர்கள் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் வெற்றி காண்பார்கள். வருமானத்திற்கேற்ப செலவுகளைத் திட்டமிடுவது அவசியம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்து சேரலாம். பெண்கள் தங்களுடைய திறமையால் பாராட்டுகளைப் பெறுவார்கள். மாணவர்களுக்கு நினைத்த இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவதற்கான உற்சாகம் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் உதவி உரிய நேரத்தில் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் அலட்சியம் வேண்டாம்.
செயல்களில் நேர்த்தியும் திட்டமிடலும் வெளிப்படும். தடைப்பட்டிருந்த ஒரு முயற்சியை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற சந்தர்ப்பம் அமையும். உத்தியோகத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனைகள் கவனிக்கப்படும். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளைச் சரிபார்த்து புதிய திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் விலகி அமைதி நிலவும். பணவரவு சீராக இருந்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பெண்களுக்கு உறவினர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கலாம். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளில் ஈடுபடுவார்கள். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியால் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறும் சூழல் உருவாகும். பயணங்களில் கவனம் தேவை.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
புதிய மனிதர்களின் அறிமுகம் உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு உறுதுணையாக அமையும். உத்தியோகத்தில் சாதகமான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். வியாபாரத்தில் விற்பனை சார்ந்த முயற்சிகள் பலனளிக்கும். குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் உருவாகும். எதிர்பார்த்த பண உதவி கிடைக்கலாம். பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வார்கள். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தும் வாய்ப்பு அமையும். நண்பர்களிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.
பொறுப்புகளைத் திட்டமிட்டு நிறைவேற்றுவதால் மனநிறைவு உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள். தொழிலில் புதிய வணிகத் தொடர்புகள் ஏற்படும். வருமானத்தைச் சேமிப்பாக மாற்றுவதற்கான முயற்சி வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும். பெண்களுக்கு நீண்ட நாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டால் நல்ல முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய பொறுப்புகள் வரலாம். உடல் நலனில் ஓய்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
நல்ல எண்ணங்களுடன் தொடங்கும் காரியங்கள் திருப்திகரமான நிலையை அடையும். உத்தியோகத்தில் புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் லாபத்தை அதிகரிக்கும் வழிகள் புலப்படும். வெளியூர் தொடர்புகள் மூலம் ஆதாயம் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய ஆலோசனைகள் நடைபெறும். பெண்கள் தங்களுடைய திறமைகளை மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுவார்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய மேடை வாய்ப்புகள் அமையலாம். நண்பர்களின் உதவியால் ஒரு முக்கியமான வேலை முடியும். உடல் நலனில் கவனம் தேவை.
சவாலான சூழ்நிலைகளையும் சாதுரியமாகச் சமாளிப்பீர்கள். உங்களுடைய நீண்டகால இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் முக்கியமான விவாதங்களில் பங்கேற்பீர்கள். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த ஆர்டர்கள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். பணப்புழக்கம் அதிகரித்தாலும் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். பழைய நண்பர் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு மனதில் இருந்த ஒரு விருப்பம் நிறைவேறும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுவார்கள். வாகனப் பயணத்தில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
சாதுரியமாகச் செயல்பட்டு சில முக்கியமான காரியங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. வியாபாரிகள் தங்களுடைய பொருட்களுக்குப் புதிய சந்தையை உருவாக்குவார்கள். எதிர்பார்த்த பணம் வந்து சேர்வதால் நிதிநிலை சீரடையும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாகப் பேசப்படாமல் இருந்த விஷயம் நல்ல முடிவை எட்டும். பெண்களுக்கு சுயதொழில் தொடர்பான சிந்தனைகள் உருவாகும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும். கலைஞர்கள் தங்களுடைய தனித்துவமான படைப்புகளால் கவனம் பெறுவார்கள். பயணங்களில் திட்டமிட்டுச் செயல்படுங்கள்.