இன்றைய ராசிபலன் (24.01.2026): பெரிய காரியங்களை விரைவாக முடிப்பீர்கள்..!

தினத்தந்தி 24 Jan 2026 6:22 AM IST
12 ராசிகளுக்குமான இன்றைய ராசிபலன்கள்.

இன்றைய பஞ்சாங்கம்

கிழமை: சனிக் கிழமை

தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு

தமிழ் மாதம்: தை

நாள்: 10

ஆங்கில தேதி: 24

மாதம்: ஜனவரி

வருடம்: 2026

நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 01-19 வரை உத்திரட்டாதி பின்பு ரேவதி.

திதி: இன்று அதிகாலை 12-51 வரை பஞ்சமி, இரவு 11-14 வரை சஷ்டி, பின்பு சப்தமி.

யோகம்: சித்த, மரண யோகம்

நல்ல நேரம்: காலை 07-30 to 08-30

நல்ல நேரம்: மாலை 4-30 to 5-30

ராகு காலம்: காலை 9-00 to 10-30

எமகண்டம்: மாலை 1-30 to 3-00

குளிகை: காலை 6-00 to 7-30

கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10-30 to 11-30

கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 9-30 to 10-30

சூலம்: கிழக்கு

சந்திராஷ்டமம்: பூரம், உத்திரம்

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்

மேல் அதிகாரி உங்களை நம்பி சில முக்கிய பொறுப்புகளை ஒப்படைப்பார். அதனால் வேலைச்சுமை அதிகமாகும். பிடித்த துறையை தேர்ந்தெடுப்பர். கூட்டு வியாபாரிகளிடையே இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். எதிரிகளின் தொல்லைகள் அகலும். வியாபாரிகளுக்கு லாபம் கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

ரிஷபம்

எதிர்காலத்திற்காக ஒரு தொகையை தங்கள் பிள்ளைகளுக்காக டெபாசிட் செய்வீர்கள். பங்குச் சந்தை லாபம் தரும். உறவினர்கள் மதிப்பர். மாமியார் மருமகள் உறவு சிறப்பாக இருக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு நல்ல வரன் கட்டும். வேலைக்கு செல்பவர்களுக்கு வேலை சுமை இருக்காது. மாணவ மாணவிகளுக்கு நல்ல நினைவாற்றல் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்

மிதுனம்

உத்யோகத்தின் பொருட்டு சிலருக்கு இடமாற்றம் ஏற்படும். நீங்கள் பிள்ளைகளை விடுதியில் சேர்ப்பர். நன்கு படிப்பர். பணியிடத்தில் நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் குறையும். வியாபாரம் நன்கு செழிக்கும். காதல் கசக்கும். உடல் நலம் சிறப்படையும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

வியாபாரம் செய்யும் பெண்களுக்கு வெளியூரிலிருந்தும் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். மாணவ மாணவிகளுக்கு நல்ல நினைவாற்றல் ஏற்படும். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களிடம் அனுசரனையாக இருப்பது நல்லது. கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. சிறிது நேரம் தியானம் மேற்கொள்ளுங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல்

சிம்மம்

தங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் முக்கியமான நபர்களை அதாவது தங்கள் தொழில் சார்ந்தவர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவுகளிடம் வாக்குவாதத்தை தவிர்ப்பது நல்லது. காரணம் இன்று தங்கள் சந்திராஷ்டமம் என்பதால் சாதாரணமாக பேசும் வார்த்தைகள் கூட பிரச்சினையைத் தந்து நிரந்தரமாக பேசாமல் போக வாய்ய்புள்ளதால் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்ச்

கன்னி

சமூகத்தில் மதிப்பு கூடும். கூட்டுத் தொழிலில் லாபம் ஏற்படும். வீடு, மனை வாங்க திட்டமிடுவீர்கள். மகளுக்கு திருமணம் கூடி வரும். மகனுக்கிருந்து வந்த கூடாப்பழக்க வழக்கம் விலகும். பெரிய காரியங்களை விரைவாக முடிப்பீர்கள். ஏற்றுமதி-இறக்குமதி, உணவு, மருந்து, வாகன உதிரி பாகங்களால் லாபம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

துலாம்

கலைஞர்களின் நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பெண்களுக்கு தாய் வீட்டில் இருந்து வர வேண்டிய சொத்து, பணம், நகை வந்து சேரும். பிள்ளைகளால் சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும். வெளிநாட்டுப் பயணம் பயன் தரும். அரசாங்க வகைகளில் அனுகூலம் உண்டாகும். சொத்து சிக்கல்களும் சுமூகமாக முடியும். தேக ஆரோக்கியம் பளிச்சிடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

விருச்சிகம்

கணவர் உறவில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி மீண்டும் பேசுவார். பிரபல பங்குச் சந்தை மூலம் பணம் வரும். பழைய கடனில் ஒருபகுதியை பைசல் செய்வதற்கும் வழி கிட்டும்வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு பயணங்கள் மேற்கொள்வர். பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. . சொத்து வாங்குவது, விற்பது நல்ல விதத்தில் முடியும். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

தனுசு

பழைய பாக்கிகளை வசூலிப்பதில் இருந்து வந்த சிரமங்கள் நீங்கும். புது வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். உறவினர், நண்பர்கள் வீட்டு விசேஷங்களையெல்லாம் முன்னின்று நடத்துவீர்கள். நீண்ட கால பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். பாகப்பிரிவினை சுமுகமாகும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மகரம்

பிள்ளைகளது ஆசிரியர் புத்திசாலித்தனத்தை மெச்சுவார்கள். காதலர்கள் தங்கள் கடமையை உணர்வர். தாங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும். பெண்களுக்கு சளி தொந்தரவு வந்து போகும். பெரிய அளவில் பிரச்சினை இல்லை. உங்கள் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கும்பம்

வியாபாரம் செய்யும் பெண்களுக்கு வெளியூரிலிருந்தும் ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். கணவர் உறவில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி மீண்டும் பேசுவார். உத்யோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களிடம் அனுசரனையாக இருப்பது நல்லது. தம்பதிகளிடையே அன்பு மேலோங்கும். உடல் நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மீனம்

காதல் விவகாரத்தில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள், பிரச்னைகள் தீரும். படிப்பில் கவனம் அவசியம். விளையாட்டில் ஆர்வம் கூடும்.பிள்ளைகளின் திருமணப் பேச்சுவார்த்தை நல்ல விதத்தில் முடியும். வீடு, மனை வாங்குவது விற்பது லாபகரமாக முடியும். தாய்வழி சொத்து வந்து சேரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை



