கிழமை : செவ்வாய்க்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
நாள் : 08
ஆங்கில தேதி : 24
மாதம் : நவம்பர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம்: இன்று அதிகாலை 02.21 மணி வரை பரணி பின்னர் கார்த்திகை.
திதி: இன்று இரவு 9.24 மணி வரை பௌர்ணமி. பின்னர் பிரதமை.
யோகம் : சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 07.45 - 08.45.
நல்ல நேரம் : மாலை 04.45 - 05.45.
ராகு காலம் : மாலை 03.00 - 04.30.
எமகண்டம் : காலை 09.00 - 10.30.
குளிகை : மதியம் 12.00 - 01.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 07.30 - 08.30.
சூலம் : வடக்கு.
சந்திராஷ்டமம் : சுவாதி, விசாகம்
ஒரு சிலருக்கு இதுவரை கவனிக்கப்படாமல் இருந்த திறமை வெளிச்சத்திற்கு வரும். நீங்கள் கூறும் ஆலோசனைகள் மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். வேலை தேடுபவர்கள் தங்களுடைய தகுதிக்கேற்ற வாய்ப்பை அடையாளம் காண்பார்கள். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்துவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களைக் கவர முடியும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் சூழல் ஏற்படும். எதிர்காலத்திற்காகச் செய்யும் சிறிய சேமிப்புகூட பின்னாளில் கைகொடுக்கும். கலைஞர்கள் புதிய படைப்புகளில் முத்திரை பதிப்பார்கள். மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களைக்கூட எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் திறனை வளர்த்துக் கொள்வார்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் உணவு நேரத்தைச் சீரமைப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செங்காவி
எதிர்பாராத ஒரு சந்திப்பு உங்களுடைய எதிர்காலத் திட்டத்திற்கு அடிப்படையாக அமையலாம். அலுவலகத்தில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதால் பணிகளை விரைவாக முடிப்பீர்கள். சுயதொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவையைப் புதிய வட்டாரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வார்கள். குடும்பத்தில் குழந்தைகளின் விருப்பத்திற்காகச் செலவிடுவீர்கள். பழைய பொருட்களை மாற்றி வீட்டை அழகுபடுத்தும் எண்ணம் தோன்றும். பண விஷயங்களில் மற்றவர்களின் வாக்குறுதிகளை மட்டும் நம்பாமல் ஆவணங்களைச் சரிபார்க்கவும். பெண்களின் தனிப்பட்ட முயற்சிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் எழுத்துத் திறனிலும் பேச்சுத் திறனிலும் கவனம் செலுத்துவார்கள். தேவையான நேரத்தில் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்வது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
சமீபகாலமாக மனதில் வைத்திருந்த ஒரு புதிய யோசனையைச் செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் தகவல் பரிமாற்றம் தொடர்பான பணிகளில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். வியாபாரிகள் பொருட்களை வாங்குவதிலும் விற்பனை செய்வதிலும் புதிய அணுகுமுறையைக் கையாள்வார்கள். எதிர்காலத்தில் பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியில் பங்கேற்கலாம். குடும்பத்தில் சகோதர, சகோதரிகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். நண்பர்களுடன் மேற்கொள்ளும் ஆலோசனை பயனுள்ள முடிவைத் தரும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு காட்டுவார்கள். கலைத்துறையினருக்கு வித்தியாசமான சிந்தனைகளைப் படைப்பாக மாற்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
சமூகத்தில் உங்களுடைய கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்கும் வகையிலான நிகழ்வுகள் நடைபெறும். நிர்வாகத் திறமையை வெளிப்படுத்தும் பொறுப்பு பணியிடத்தில் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் புதிய விநியோகஸ்தர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும். பழைய வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவது லாபத்திற்கு வழிவகுக்கும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய ஆலோசனையை எதிர்பார்த்து சிலர் வருவார்கள். சொத்து வாங்குவது தொடர்பாகத் தகவல்களைச் சேகரிப்பீர்கள். கலைஞர்கள் தங்களுடைய படைப்புகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம் பெற முயற்சி செய்வார்கள். மாணவர்கள் மேடைப் பேச்சு மற்றும் பொது அறிவுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள். கோபத்தில் எடுக்கும் முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: செம்பொன் நிறம்
நீங்கள் நீண்ட காலமாகப் பாதுகாத்து வந்த ஒரு கனவிற்கு நடைமுறை வடிவம் கொடுக்கத் தொடங்குவீர்கள். பணியில் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கும் முடிவுகள் பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். வியாபாரத்தில் பொருட்களைச் சேமித்து வைக்கும் முறையில் மாற்றம் செய்வீர்கள். புதிய இடம் அல்லது அலுவலகம் தொடர்பான தேடல் தொடங்கலாம். குடும்பத்தில் திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன் தேடும் முயற்சிகள் நடைபெறலாம். வீட்டிற்குத் தேவையான மின்னணுப் பொருட்களை வாங்கும் எண்ணம் உருவாகும். மாணவர்கள் தங்களுடைய பலவீனமான பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுத்துப் பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள். உடல்நலத்தைப் பொறுத்தவரை சிறிய அறிகுறிகளையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். ஆன்மிகப் பயணம் குறித்த திட்டம் மனதிற்கு உற்சாகம் அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெண்முத்து நிறம்.
புதிய மனிதர்களுடன் ஏற்படும் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் நல்ல தொடர்பாக மாறும். உத்தியோகத்தில் தரவுகள், கணக்குகள், ஆவணங்கள் தொடர்பான பணிகளில் கவனமாகச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் பொருட்களின் விலை நிர்ணயத்தில் தெளிவான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிப்பார்கள். எதிர்பாராத ஒரு சிறிய வரவு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். குடும்பத்தில் பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் அமையும். பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட ஆர்வத்திற்காக நேரம் ஒதுக்குவார்கள். மாணவர்கள் நூலகம் மற்றும் கூடுதல் பயிற்சி மூலம் அறிவை விரிவுபடுத்துவார்கள். பயணங்களின்போது முக்கியப் பொருட்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உடல் சுறுசுறுப்பை அதிகரிக்கும் நடைப்பயிற்சி உதவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிளிப்பச்சை நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம் நிறம்
உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மறுபரிசீலனை செய்து புதிய முடிவுக்கு வருவீர்கள். அலுவலகத்தில் மற்றவர்கள் முடிக்கத் தயங்கும் பணியை ஏற்றுச் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பழைய சரக்குகளை மாற்றி புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். வருமானத்தை அதிகரிக்கும் துணைத் தொழில் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். குடும்பத்தில் உறவுகளின் உண்மையான அக்கறையை உணர்வீர்கள். நீண்ட நாட்களாகப் பராமரிக்காமல் விட்ட வீட்டுப் பணிகளை முடிப்பீர்கள். பெண்களுக்கு சுயதொழில் சார்ந்த பயிற்சியில் சேரும் ஆர்வம் உண்டாகும். மாணவர்கள் தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை மாற்றி அமைப்பார்கள். தேவையற்ற சந்தேகங்களுக்கு இடமளிக்காமல் தெளிவாகப் பேசுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மாணிக்கச் சிவப்பு நிறம்
உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். பணியிடத்தில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து செய்யும் திட்டங்களில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பீர்கள். தொழில் நடத்துபவர்கள் புதிய விற்பனை முறைகளை அறிமுகப்படுத்துவார்கள். பணத்தை ஒரே இடத்தில் செலவிடாமல் தேவைக்கேற்பப் பிரித்துப் பயன்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் விருந்தினர் வருகை அல்லது உறவினர் சந்திப்பு நடைபெறலாம். கணவன் மனைவிக்கிடையே எதிர்காலப் பொறுப்புகள் குறித்த ஆலோசனை நிகழும். கலைஞர்களுக்கு விளம்பரத் துறை அல்லது ஊடகம் சார்ந்த தொடர்புகள் கிடைக்கலாம். மாணவர்கள் குழுவாகச் செயல்படும் திட்டங்களில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்விற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
உங்களுடைய நீண்டகால எண்ணங்களில் ஒன்றைச் செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறை புலப்படும். பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்தளிக்கும் சூழல் உருவாகும். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் இருப்பு மற்றும் விற்பனை விவரங்களை மறுஆய்வு செய்வீர்கள். எதிர்பாராத ஒருவரின் அறிமுகம் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவலாம். குடும்பத்தில் உங்களுடைய உழைப்பை மற்றவர்கள் புரிந்துகொள்வார்கள். பிள்ளைகளின் தனித்திறமை வெளிப்படும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய படைப்புகளை உருவாக்கும் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் விடைகளை எழுதும் முறையில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
முக்கியமான ஒரு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு பல்வேறு கோணங்களில் சிந்திப்பீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் புதிய பணி அனுபவத்தை விரிவுபடுத்தும். வியாபாரத்தில் தரமான சேவையை வழங்குவதன் மூலம் தனி அடையாளம் உருவாகும். எதிர்பார்த்த தொகையைப் பெறுவதில் இருந்த தாமதம் குறையலாம். குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் இணைந்து ஒரு சுபகாரியத்தைப் பற்றிப் பேசுவீர்கள். பெண்களுக்கு கைவினை மற்றும் அழகுக்கலை சார்ந்த ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் புதிய மொழியைக் கற்க முயற்சி செய்வார்கள். உணவு மற்றும் ஓய்வு நேரத்தில் ஒழுங்கைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளம் சிவப்பு நிறம்.
கற்றுக்கொண்ட புதிய விஷயத்தை நடைமுறையில் பயன்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் அமையும். உத்தியோகத்தில் வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டுத் தொடர்புடைய பணிகள் கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் புதிய முதலீட்டுத் திட்டங்களை ஆராய்வார்கள். பண வரவு தொடர்பான பழைய கணக்குகளைச் சரிசெய்வீர்கள். குடும்பத்தில் பிள்ளைகளின் எதிர்காலக் கல்வி குறித்த பேச்சு முக்கியத்துவம் பெறும். ஆன்மிக நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு புதிய பயிற்சியாளர்கள் அல்லது கூட்டாளிகள் அறிமுகமாகலாம். மாணவர்கள் உயர்கல்விக்கான விண்ணப்பங்களைத் தயாரிப்பார்கள். உணர்ச்சிவசப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு வாக்குறுதி அளிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்