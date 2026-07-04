புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்... இன்றைய ராசிபலன் - 04.07.2026

பராபவ வருடம் ஆனி மாதம் 20-ந்தேதி சனிக்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று பிற்பகல் 12.30 வரை அவிட்டம், பின்னர் சதயம்.
திதி: இன்று காலை 10.57 வரை சதுர்த்தி, பின்னர் பஞ்சமி.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 7.45 - 8.45, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 9.00 - 10.30
எமகண்டம்: பிற்பகல் 1.30 - 3.00
குளிகை: காலை 6.00 - 7.30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 10.45 - 11.45, மாலை 6.30 - 7.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: பூசம், ஆயில்யம்
மனநிறைவு தரும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும். பணவரவு மேம்படும். வெற்றிக்கான பாதை தெளிவாகும். உத்யோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை உருவாகும். உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறப்பான முன்னேற்றம் காண்பார்கள். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரும்பச்சை
புதிய திட்டங்கள் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும். வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகள் நல்ல பலனைத் தரும். பணவரவு அதிகரிக்கும். தொழிலில் புதிய வளர்ச்சி ஏற்படும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டைப் பெறுவார்கள். சேமிப்பு அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: இளஞ்சிவப்பு
உங்களைப் பற்றிய நல்ல கருத்துக்கள் பரவும். அலுவலகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பயணங்கள் ஆதாயம் தரும். நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள். மனதில் புத்துணர்ச்சி அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முயற்சிகளை ஒத்திவைக்கவும். பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில் பொறுமையை கடைபிடிக்கவும். மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இறைவழிபாடு மனநிம்மதியை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணியிடத்தில் செல்வாக்கு உயரும். உத்யோகத்தில் புதிய பொறுப்புகளை திறமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்கள் அதிகரிப்பார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பிள்ளைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல்நலம் சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மனதில் தைரியம் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டு முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். மாணவர்கள் சேமிக்க துவங்குவார்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
நண்பர்களுடன் பயனுள்ள உரையாடல் அமையும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். மார்க்கெட்டிங் பிரிவினர்களுக்கு புதிய ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் எதிர்பார்த்த மாற்றங்கள் ஏற்படும். மாணவர்கள் வெளிமாநில அல்லது வெளிநாட்டில் உள்ள மொழிகளை கற்க துவங்குவர். மனதில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கரு நீலம்
அலுவலகத்தில் செல்வாக்கு உயரும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உறவினர்களால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உடல் சோர்வு நீங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். தொழிலில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். புதிய தகவல் ஒன்று நன்மை தரும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சி பற்றிய பேச்சு எழலாம்.சொத்து தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக அமையும். வெளியூர் பயணங்கள் ஆதாயம் தரும். புதிய நம்பிக்கை உருவாகும். மாணவர்களுக்கு முன்னேற்றமான நாள். உங்கள் கருத்துகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பு காணப்படும். உழைப்பின் பலன் மகிழ்ச்சி தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். எதிர்பாராத வரவு கிடைக்கலாம். புதிய தகவல் ஒன்று பயனளிக்கும். பயணங்கள் வெற்றி தரும். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். சோம்பல் நீங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
உறவினர்களால் மகிழ்ச்சியான தகவல் கிடைக்கும். முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தொடர்புத்திறன் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். தொழிலில் மாற்றங்கள் சாதகமாக அமையும். தொழிலில் வெற்றி வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு சீராக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கிரே
உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். சமூகத்தில் மரியாதை உயரும். பணவரவு அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். புதிய தொடர்புகள் உருவாகும். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். பயணங்கள் சாதகமாக அமையும். வியாபாரத்தில் வருமானம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்