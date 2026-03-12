இன்றைய ராசிபலன் (12.03.2026): சுப காரியம் கைகூடும் நாள்..!

கிழமை: வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: விசுவாவசு
தமிழ் மாதம்: மாசி
நாள்: 28
ஆங்கில தேதி: 12
மாதம்: மார்ச்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: இன்று முழுவதும் மூலம்
திதி: இன்று அதிகாலை 04-05 வரை அஷ்டமி பின்பு நவமி.
யோகம்: சித்த யோகம்
நல்ல நேரம்: காலை 10-30 to 11-30
நல்ல நேரம்: மாலை 12-30 to 01-30
ராகு காலம்: பிற்பகல் 1-30 to 3-00
எமகண்டம்: காலை 6-00 to 07-30
குளிகை: காலை 09-00 to 10-30
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை -
கௌரி நல்ல நேரம்: மாலை 6-30 to 07-30
சூலம்: தெற்கு
கிருத்திகை, ரோகிணி
மேஷம்
ஆன்மீக சிந்தனை மேலோங்கும். கோவில் விழா என்று கலந்து கொள்வீர்கள். விற்பனையாளர்கள் சாதுர்யமாகப் பேசி விற்பனையைக் கூட்டுவர். கூட்டுத் தொழிலில் உள்ளவர்களுக்கு தங்கள் முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்துடன் வெளிநாடு சுற்றிப் பார்க்க திட்டமிடுவர். உடல் நலத்தில் சுறுசுறுப்பு கூடும்.
ரிஷபம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் இறைவனை மட்டும் பிரார்த்திப்பது நல்லது. காரணம் இன்று பல காரியதடைகள் இருப்பதால் புதிய முயற்சிகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. யாரிடமும் வாக்குவாதங்கள் செய்ய வேண்டாம் மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்பதால் மிகவும் கவனம் தேவை.
மிதுனம்
இன்று நண்பர்களின் சந்திப்பு மனமகிழ்வைத் தரும். பெரியவர்களின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. மருத்துவ செலவு உண்டு. காதல் கசக்கும். சுப காரியம் கைகூடும். நண்பர்களிடம் தங்கள் அந்தரங்க விசயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது அனைத்து விதத்திலும் நல்லது. மாணவர்களின் மந்தம் நீங்கும்.
கடகம்
பெண்களுக்கு தேவையான ஆபரணங்களை வாங்கிவிடுவீர்கள். காதலர்களிடையே ஊடல்கள் வந்து போகும். மார்கெட்டிங்பிரிவினர் அதிக ஆர்டர்கள் பெறுவர். கணினி துறையில் இருப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும். தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்துகொள்வர்.
சிம்மம்
திருமண உறவில் உள்ள சிக்கல் நீங்கும். ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். கோவில் பணிகள் செய்வீர்கள். தம்பதிகளிடையே அன்பு கூடும். எதிர்பார்த்த நற்செய்தி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தங்கும். பிள்ளைகள் நீண்ட நாள் கேட்டுக் கொண்டிருந்ததை வாங்கித் தருவீர்கள்.
கன்னி
வழக்கில் திருப்பம் ஏற்படும். திடீர் பயணங்கள் வந்துப் போகும். ஆடம்பரச் செலவுகளைக் குறைத்து கொண்டு அத்தியாவசியத்தை மட்டும் செய்யப்பாருங்கள். பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகள் அவ்வப்போது வரும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். தம்பதிகளிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
துலாம்
வியாபாரிகளின் கோரிக்கை நிறைவேறும். அரசால் சாதகமானவைகள் உண்டாகும். இரு சக்கர வாகனத்தில் கவனம் தேவை. குறுகிய தூர பயணங்கள் லாபத்தை தரும். பிள்ளைகளின் நினைவாற்றல் கூடும். கலைஞர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தந்தைவழி சொத்து கைக்கு வரும்.
விருச்சிகம்
பழைய விசயங்கள் நினைவில் வந்து போகும். குடும்பத் தலைவிகள் மேற்கொண்ட வெளியூர் செல்வதில் திட்டங்கள் மாறும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தினால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற இயலும். புதிய நண்பர்கள் அறிமுகமாவர். உடன்பிறந்தவர்கள் அன்புடன் நடந்து கொள்வர்.
தனுசு
வியாபாரத்தில் கிளைகள் திறக்க திட்டமிடுவீர்கள். கலைஞர்களின் கனவு நனவாகும். குடும்பத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்புக் கூடும். பழுதாகிக் கிடந்த வாகனத்தை மாற்றுவீர்கள். ஆன்மீகச் சிந்தனை மேலோங்கும். பெண்களுக்கு விரும்பியவாறே துணை அமையும். மாணவர்கள் தீய நட்பை விலக்குவது நல்லது.
மகரம்
உத்யோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் அனுசரிப்பது நல்லது. ஆவணங்களை பாதுகாப்பீர்கள். நண்பர்கள் தங்கள் உறவினை நிலைநிறுத்த விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். மூத்த சகோதரி வகையில் உதவிகள் உண்டு. உடல்நிலையில் சிறு பாதிப்பு வரலாம். கை, கால் வலி வந்துப் போகும்.
கும்பம்
வியாபாரத்தை பெருக்க புதிய சிந்தனை தோன்றும். தொலைந்து போன முக்கியமான பழைய பொருள் கைக்கு கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் கூடும். ஆசிரியர்களின் பாராட்டினை பெறுவர். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மதிப்பார்கள்.
மீனம்
நீண்ட தூர யாத்திரை செய்வீர்கள். தொழிலில் நல்ல அனுபவம் கிடைக்கும். வியாபாரம் லாபகரமாக செல்லும். குடும்பத் தலைவிகளின் எண்ணங்கள் ஈடேறும். உத்யோத்தில் உள்ளவர்கள் தங்கள் சக ஊழியர்களின் உதவியால் வேலைகளை முடித்துவிடுவீர்கள். உடல் நலம் சிறக்கும்.