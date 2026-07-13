திருமண முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்... இன்றைய ராசிபலன் - 13.07.2026

பராபவ வருடம் ஆனி மாதம் 29-ந்தேதி திங்கட்கிழமை
நட்சத்திரம்: இன்று காலை 4.20 வரை மிருகசீரிஷம், பின்னர் திருவாதிரை.
திதி: இன்று மாலை 6.52 வரை சதுர்த்தசி, பின்னர் அமாவாசை.
யோகம்: சித்த, அமிர்த யோகம்.
நல்ல நேரம்: காலை 6.15 - 7.15, மாலை 4.45 - 5.45
ராகு காலம்: காலை 7.30 - 9.00
எமகண்டம்: காலை 10.30 - 12.00
குளிகை: பிற்பகல் 1-30 - 3.00
கௌரி நல்ல நேரம்: காலை 9.15 - 10.15, மாலை 7.30 - 8.30
சூலம்: கிழக்கு
சந்திராஷ்டமம்: கேட்டை
குடும்ப தலைவிகளுக்கு வீட்டில் தங்கள் சொல்லுக்கு மதிப்பு கூடும். தொழிலில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வருமானம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். நண்பர்களின் ஆதரவு உற்சாகம் தரும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். தம்பதிகளிடையே அன்பு அதிகரிக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகளில் லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். மனநிம்மதி உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
பத்திரிகையாளர்களுக்கு தங்கள் செல்வாக்கு கூடும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் ஆலோசனைக்கு மதிப்பு கூடும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். பெண்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும். பயணங்கள் அனுகூலமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
குடும்பத் தலைவிகள் தங்க ஆபரணங்கள் வாங்குவர். பங்குச் சந்தை லாபம் தரும். வெளியூர் தொடர்பான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். தொழிலில் இருந்த தடைகள் விலகும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. சொத்து தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாகும். நண்பர்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
அரசியலில் உள்ளவர்கள் இன்று முக்கியமான விஷயங்களில் முடிவெடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தம்பதிகள் ஒற்றுமையில் குறைவில்லை. ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பு உயரும். மாணவர்கள் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவார்கள். பிள்ளைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பொருளாதார நிலை மேம்படும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்
நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். வெளியிடங்களில் உணவுகளை தவிர்க்கவும். தொழிலில் புதிய வளர்ச்சி ஏற்படும். உயர்கல்விக்கான முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
புதிய பதவிகள் கிடைக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கைகூடும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். வெளியூர் செல்லும் முயற்சிகள் வெற்றி அடையும். முக்கிய முடிவுகளை தைரியமாக எடுப்பீர்கள். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. புதிய முயற்சிகளை ஒத்திவைக்கவும். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்க்கவும். யாரிடமும் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம். இறைவழிபாடு மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். காதலிப்பவர்கள் பெற்றோரின் சம்மதத்தை பெறுவர். விற்பனை அதிகரிக்கும். உடல்நலம் சீராக இருக்கும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். சுபச் செலவுகள் மகிழ்ச்சி தரும். பண விஷயங்களில் நிதானமாக செயல்படுங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
குடும்பத் தலைவிகள் சேமிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பர். சொத்து தொடர்பான காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். அன்பு மேலோங்கும். உயர்ந்தவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். வெளிநாடு முயற்சி பலிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வருமானம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ்
கணினி துறையில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கும். தம்பதிகளிடையே புரிதல் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்படும். அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். திருமண முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
தம்பதிகளிடையே அரவணைப்பு அதிகரிக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் தீரும். பணவரவில் பற்றாக்குறை இருக்காது. தொழிலில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். புதிய பங்குதாரர்களால் லாபம் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்