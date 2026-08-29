மன அமைதி அதிகரிக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - 29.08.2026

ஆகஸ்ட் 29
கிழமை : சனிக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : ஆவணி
நாள் : 12
ஆங்கில தேதி : 29
மாதம் : ஆகஸ்ட்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று அதிகாலை 04.39 வரை சதயம், பின்னர் பூரட்டாதி.
திதி : இன்று காலை 10.34 வரை பிரதமை, பின்னர் துவிதியை.
யோகம் : மரண, சித்த யோகம்.
நல்ல நேரம்
காலை : 7.45 –08.45
மாலை : 04.45 – 05.45
ராகு காலம் : 09.05 – 10.37
எமகண்டம் : 01.42 – 03.14
குளிகை : 06.01 – 07.33
கௌரி நல்ல நேரம்
காலை : 01.00 –01.30
மாலை : 09.30– 10.30
சந்திராஷ்டமம் : மகம்.
இன்று உங்களிடம் இருக்கும் தன்னம்பிக்கை ஒரு புதிய கதவைத் திறக்கும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த வேலைக்கு முடிவு கிடைக்கலாம். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் கவனிக்கப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளரின் வருகை வளர்ச்சிக்கு துணை நிற்கும். வருமானத்தை பெருக்கும் புதிய வழி பற்றிய சிந்தனை உருவாகும். கடந்த காலத்தில் செய்த முயற்சியின் பலன் இப்போது தெரியத் தொடங்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வீட்டில் சுபமான செய்தி ஒன்று மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நண்பர் ஒருவர் எதிர்பாராத நேரத்தில் உதவிக்கரம் நீட்டுவார். மாணவர்கள் கவனத்தை சிதறவிடாமல் செயல்பட்டால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் முக்கியமான தொடர்பாக மாறும். துணிச்சலுடன் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சி உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
இன்று அமைதியாக நகர்த்திய காரியங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேறும். பணியிடத்தில் உங்களின் பொறுப்புணர்வு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும். தொழிலில் பழைய தொடர்பு மூலம் புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பணவரவில் நிலைத்தன்மை ஏற்படும். எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் சிறிய தொகை நிதி நெருக்கடியை குறைக்கும். செலவுகளை சரியான முறையில் வகைப்படுத்துவது நல்லது. குடும்பத்தில் உங்களிடம் ஆலோசனை கேட்கும் சூழல் உருவாகும். வீடு தொடர்பான ஒரு முடிவில் முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். தம்பதியரிடையே இருந்த கருத்து வேறுபாடு குறையும். உறவினர்களின் வருகை வீட்டில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். நீண்டநாள் ஆசை ஒன்றை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும். பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் இன்று நல்ல திருப்பத்தை காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
இன்று உங்கள் பேச்சில் இருக்கும் தெளிவு பலரையும் ஈர்க்கும். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பு கிடைத்தாலும் அதை சிறப்பாக கையாள்வீர்கள். தொழிலில் எதிர்பாராத தொடர்பு ஒன்று பயனுள்ள வாய்ப்பை உருவாக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய யோசனைக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கலாம். பணவரவு படிப்படியாக உயர்வதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். நிலுவையில் இருந்த ஒரு தொகை தொடர்பாக சாதகமான தகவல் வரலாம். குடும்பத்தில் இளையவர் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் நடைபெறும் உரையாடல் புதிய எண்ணத்தை உருவாக்கும். மாணவர்களுக்கு படித்ததை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளும் திறன் மேம்படும். தொலைதூர தொடர்பு ஒன்று எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும். புதிய முயற்சியில் அவசரப்படாமல் ஒவ்வொரு கட்டமாக நகருங்கள். இன்று உங்களின் அறிவாற்றல் உங்களுக்கு கூடுதல் பலமாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலநிறம்
இன்று மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்களை வளர்த்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. சிறிய விஷயங்களை பெரிதுபடுத்தாமல் நிதானமாக அணுகுங்கள். பண விவகாரங்களில் பிறரை நம்பி முடிவெடுப்பதை தவிர்க்கவும். அவசர செலவு ஒன்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் கவனம் தேவை. பணியிடத்தில் அழுத்தம் இருந்தாலும் பொறுமையுடன் செயல்படுவது சிறந்தது. மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளை அளந்து பயன்படுத்துங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் கருத்து சிறிது மனசங்கடத்தை ஏற்படுத்தலாம். உடனடி பதிலை தவிர்த்து பின்னர் பேசுவது நல்ல பலனை தரும். பயணங்களில் பொருட்களை பாதுகாப்பாக'வைத்துக்கொள்ளுங்கள். உடலுக்கு ஓய்வு அளிப்பது அவசியம். மாலை நேரத்தில் மனதை இலகுவாக்கும் செய்தி கிடைக்கலாம். இறை வழிபாடு மற்றும் அமைதியான சிந்தனை உங்களுக்கு தெளிவைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளி நிறம்
இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் முக்கிய முடிவுகளில் கூடுதல் நிதானம் தேவை. மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களை உடனே செயல்படுத்தாமல் ஒருமுறை சிந்தியுங்கள். பண விவகாரங்களில் கவனமாக இருப்பது அவசியம். தொழிலில் சிறிய தடைகள் வந்தாலும் அவை நீண்ட நேரம் நீடிக்காது. உத்தியோகத்தில் கூடுதல் பொறுப்பு வரலாம். அதை சமாளிக்கும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். பணவரவில் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் நிலைமை சீராகும்.,குடும்பத்தில் தேவையற்ற கருத்து மோதல்களை தவிர்க்கவும். தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் மனக்கசப்பை குறைக்கும். தொலைதூர உறவினர் ஒருவரிடமிருந்து செய்தி கிடைக்கலாம். பயணம் மேற்கொள்ளும்போது அவசரத்தை தவிர்க்கவும். ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியை அதிகரிக்கும். இன்று பொறுமையாக கடக்கும் நேரம், நாளைய நல்ல மாற்றத்திற்கு வழி அமைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க மஞ்சள்
இன்று சிறிய திட்டமிடலே பெரிய சாதனையாக மாறும். பணியிடத்தில் உங்கள் நேர்த்தியான அணுகுமுறை பாராட்டப்படும். தொழிலில் புதிய வாடிக்கையாளருடன் பேசும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வருமானத்தில் மெதுவான உயர்வு மனநிறைவை தரும். தாமதமாக இருந்த பணப்பரிவர்த்தனை ஒன்று நிறைவேறலாம். பழைய பிரச்சினையை புதிய கோணத்தில் அணுகி தீர்வு காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் பெறும். சொத்து அல்லது வீடு தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம். நண்பரின் ஒரு தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள பாதையை காட்டும். மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படித்தால் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற முடியும். புதிய பொறுப்பு உங்களின் திறமையை வெளிக்கொண்டு வரும். அளவான உழைப்பும் தெளிவான அணுகுமுறையும் இன்று வெற்றியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று உங்களின் முயற்சிக்கு சரியான மனிதர்களின் துணை கிடைக்கும். தொழிலில் கூட்டாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான வேலையை திறமையாக முடிப்பீர்கள். உங்கள் பணியின் தரம் மேலதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்க்கும். பணவரவில் சிறிய எதிர்பாராத ஆதாயம் கிடைக்கலாம். புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும் சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் சிரிப்பும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும். தம்பதியரிடையே அன்பான உரையாடல் மனநிறைவை தரும். பழைய நண்பர் ஒருவர் மீண்டும் தொடர்பு கொள்வார். உறவினருடன் இருந்த சிறிய மனக்கசப்பு விலகும். தேவையற்ற விவாதங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பது நன்மை தரும். மாலை நேரத்தில் எதிர்பாராத சந்திப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம்
இன்று தடை என்று நினைத்திருந்த விஷயத்தில் புதிய வழி தெரியும். தொழிலில் உங்கள் அனுபவம் முக்கியமான பலனை பெற்றுத்தரும். பணியிடத்தில் சிக்கலான வேலையையும் சாதுர்யமாக சமாளிப்பீர்கள். வருமானம் தொடர்பாக எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரலாம். நிலுவையில் இருந்த பணம் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மூத்தவரின் வார்த்தை நல்ல வழிகாட்டுதலாக அமையும். சொத்து தொடர்பான பேச்சில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்படலாம். நண்பர் ஒருவர் முக்கியமான தகவலை பகிர்ந்து கொள்வார். மனதில் இருந்த ஒரு சந்தேகத்திற்கு தெளிவான பதில் கிடைக்கும்.,புதிய திட்டத்தில் இறங்குவதற்கு முன் செலவு மற்றும் லாபத்தை கணக்கிடுங்கள். ஆன்மிக சிந்தனை மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். உங்கள் விடாமுயற்சிக்கு இன்று சிறிய வெற்றி கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: காவி நிறம்
இன்று புதிய முயற்சிகளை நடைமுறைப்படுத்தும் உற்சாகம் அதிகரிக்கும். தொழில் வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாட்டு தொடர்பு மூலம் வாய்ப்பு வரலாம். உத்தியோகத்தில் மாற்றம் அல்லது புதிய பொறுப்பு குறித்த செய்தி கிடைக்கும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருந்தாலும் குடும்பச் செலவுகளை கண்காணிக்கவும். நீண்ட நாட்களாக தேடிய பொருள் கைக்கு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு ஏற்படும். மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்றுக்கொள்வார்கள். நண்பரின் பரிந்துரை எதிர்பாராத வாய்ப்பை கொண்டு வரும். கோயில் வழிபாடு அல்லது ஆன்மிகப் பயணம் மனதிற்கு புத்துணர்ச்சி தரும். உங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கு சரியான தருணம் கிடைக்கும். தொடர்ச்சியான முயற்சி எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
இன்று இதுவரை செய்த உழைப்பின் மதிப்பு வெளிப்படும். உத்தியோகத்தில் நீண்ட கால முயற்சிக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் அல்லது வாடிக்கையாளர் தொடர்பு உருவாகும். தாமதமாகியிருந்த பணம் வசூலாகும் சூழல் ஏற்படும். நிதி விஷயங்களில் அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்ப பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வீர்கள்.,வீடு மாற்றம் அல்லது புதுப்பிப்பு குறித்து முக்கியமான ஆலோசனை நடைபெறும். புதிய நபரின் அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பலன் தரலாம். பழைய தொடர்பு ஒன்று மீண்டும் உங்களுக்கு வாய்ப்பாக மாறும். தம்பதியரிடையே புரிதலும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும். உடல் சோர்வை புறக்கணிக்காமல் போதிய ஓய்வு எடுங்கள். இன்று எடுக்கும் பொறுப்பான முடிவு எதிர்கால பாதையை வலுப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலச்சாம்பல்
இன்று உங்கள் எண்ணங்களில் இருந்த குழப்பம் விலகி தெளிவு பிறக்கும். புதிய முயற்சியை தொடங்குவதற்கான துணிச்சல் அதிகரிக்கும். தொழிலில் வழக்கமான முறையை மாற்றி புதிய அணுகுமுறையை முயற்சிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் தனித்துவமான திறமை வெளிப்படும். மேலதிகாரிகளிடம் நம்பிக்கையை பெறும் சூழல் உருவாகும். தாமதமான பணவரவு வந்து நிம்மதி தரலாம். குடும்பத்தில் ஒருவர் உங்களிடம் முக்கியமான ஆலோசனை கேட்பார். நண்பர்கள் மூலம் பயனுள்ள புதிய தொடர்பு கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான தகவல் உங்கள் எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக ஒத்திவைத்த ஒரு திட்டத்தை மீண்டும் தொடங்குவீர்கள். பிறர் சொல்வதை எல்லாம் மனதில் சுமந்து கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் தனித்திறமையை நம்பி செயல்பட்டால் வாய்ப்பு உங்கள் பக்கம் திரும்பும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
இன்று உங்கள் முயற்சிகளில் எதிர்பாராத வேகம் உருவாகும். உத்தியோகத்தில் முக்கியமான பணியை ஏற்று திறம்பட முடிப்பீர்கள். மேலதிகாரிகளிடம் உங்கள் திறமைக்கு உரிய மதிப்பு கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய ஆர்டர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வாடிக்கையாளர்களுடன் ஏற்படும் நல்ல புரிதல் வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும். பணநிலையில் இருந்த அழுத்தம் படிப்படியாக குறையும். புதிய முதலீடு பற்றி யோசித்தாலும் முழுமையாக ஆராய்ந்து செயல்படுங்கள். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த விஷயம் நிறைவேறலாம். வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான முயற்சி முன்னேறும். உறவினர்களின் ஆதரவு சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். புதிய நட்பு எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். உங்கள் தலைமைத்திறன் வெளிப்படும் நாள் இது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை