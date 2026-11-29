நவம்பர் 29
கிழமை: ஞாயிற்றுக்கிழமை
தமிழ் வருடம்: பராபவ ஆண்டு
தமிழ் மாதம்: கார்த்திகை
நாள்: 13
ஆங்கில தேதி: 29
மாதம்: நவம்பர்
வருடம்: 2026
நட்சத்திரம்: காலை 05.15 மணி வரை பூசம் பின்னர் ஆயில்யம்.
திதி: காலை 10.04 மணி வரை தேய்பிறை பஞ்சமி பின்னர் சஷ்டி.
யோகம்: சித்த யோகம் .
நல்ல நேரம் காலை 7.45 – 8.45 மாலை 3.15 – 4.15
கௌரி நல்ல நேரம் காலை 10.45 – 11.45 மதியம் 1.30 – 2.30
ராகு காலம்: மாலை 4.30 – 6.30
எமகண்டம்: மதியம் 12.00 – 1.30
குளிகை: மாலை 3.00– 4.30
சூலம்: மேற்கு
சந்திராஷ்டமம்: பூராடம், உத்திராடம்.
இன்று உங்களுடைய சிந்தனையில் உதயமாகும் புதிய யோசனை எதிர்காலத்திற்கு நல்ல வழிகாட்டியாக அமையும். பிறரால் முடியாது என்று கருதப்பட்ட ஒரு காரியத்தைத் துணிச்சலுடன் செய்து முடிப்பீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுடைய செயல்திறன் பேசப்படும். தொழில் செய்பவர்கள் விற்பனை உத்திகளில் மாற்றம் செய்து லாபத்தை உயர்த்தலாம். எதிர்பாராத ஒருவரின் வருகை மகிழ்ச்சியைத் தரும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும். பெண்கள் தங்களுடைய தனிப்பட்ட திறமையை வெளிப்படுத்துவார்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப்பிரிவுகளில் ஆர்வம் கொள்வார்கள். கலைஞர்களுக்கு ரசிகர்களின் பாராட்டுகள் உற்சாகம் அளிக்கும். சிறிய உடல் உபாதைகளை அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்.
மனதில் உருவாகியிருந்த குழப்பங்களுக்கு இன்று தெளிவான முடிவு கிடைக்கும். நீண்டகாலமாகத் தொடர்பில் இல்லாத ஒருவர் மீண்டும் நட்புக்கரம் நீட்டுவார். உத்தியோகத்தில் உங்கள் பொறுப்பின் எல்லை விரிவடையும். வியாபாரத்தில் தரமான அணுகுமுறை புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும். பணத்தைச் செலவிடும்போது தேவைக்கும் விருப்பத்திற்கும் இடையே வேறுபாடு காண்பது அவசியம். வீட்டில் பழைய பொருட்களை மாற்றி அமைப்பீர்கள். திருமண வயதில் இருப்பவர்களுக்கு வரன் தொடர்பான தகவல்கள் வரலாம். மாணவர்கள் தங்களுடைய திறனைச் சோதித்துப் பார்க்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். கலைஞர்களின் முயற்சிகள் புதிய அடையாளத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: அடர் சிவப்பு.
எதிர்பாராத சூழ்நிலையிலும் உங்களுடைய சாதுரியமான பேச்சு சாதகமான முடிவை உருவாக்கும். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனப்பக்குவம் ஏற்படும். பணியிடத்தில் முக்கியமான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பீர்கள். வியாபாரத்தில் பொருட்களின் தரத்தை மேம்படுத்துவதால் நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த பணம் கைக்கு வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சியளிக்கும். பெண்களுக்கு விருப்பமான கலைப்பணிகளில் ஈடுபட வாய்ப்பு கிடைக்கும். மாணவர்கள் நினைத்த இலக்கை நோக்கி முன்னேறுவார்கள். பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளி நிறம்.
இன்றைய தினம் உங்களுடைய பொறுமைக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். முன்பு ஏற்பட்ட ஏமாற்றங்களை மறந்து புதிய முயற்சியில் இறங்குவீர்கள். அலுவலகத்தில் முக்கியமான ஆவணங்களை கையாளும் வாய்ப்பு அமையும். சுயதொழில் செய்பவர்கள் தங்களுடைய சேவையை விரிவுபடுத்துவார்கள். குடும்பத்தின் தேவைக்காகச் செலவிட வேண்டிய நிலை உருவாகும். உறவினர்களிடையே உங்களுடைய கருத்துக்கு மதிப்பு கூடும். இல்லத்தரசிகள் வீட்டில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்வார்கள். மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பற்றிய வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும். கலைத்துறையினரின் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். உணவு மற்றும் உறக்கத்தில் ஒழுங்கு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்:இளஞ்சிவப்பு.
உங்களுடைய ஆளுமை மற்றவர்களிடையே தனி கவனத்தைப் பெறும். முடங்கிக் கிடந்த ஒரு முயற்சிக்கு மீண்டும் உயிரூட்டுவீர்கள். தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படலாம். வியாபாரத்தில் முக்கியமான நபர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவீர்கள். பணவரவைப் பெருக்குவதற்கான மாற்று வழிகளை ஆராய்வீர்கள். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். பிள்ளைகள் மூலம் பெருமைக்குரிய செய்தி கிடைக்கும். மாணவர்களுக்கு திறன் சார்ந்த பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். கலைஞர்களுக்கு மேடை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வாகனப் பயணத்தில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம்.
உங்களுடைய நுணுக்கமான கவனிப்பு இன்று பல நன்மைகளை ஏற்படுத்தும். மற்றவர்கள் கவனிக்கத் தவறிய விஷயத்தைக்கூட நீங்கள் சரியாகக் கண்டறிவீர்கள். அலுவலகத்தில் பணிகளைப் பிரித்துச் செய்வதால் சுமை குறையும். வியாபாரத்தில் கணக்கு வழக்குகளைச் சீரமைப்பீர்கள். புதிய சேமிப்புத் திட்டம் ஒன்றைத் தொடங்கும் எண்ணம் உருவாகும். குடும்பத்தில் சிறிய மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு நடைபெறலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளில் நாட்டம் செலுத்துவார்கள். பெண்களுக்கு வருமானம் தரக்கூடிய புதிய கைத்தொழில் யோசனை தோன்றும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு நிறம்.
இன்று உங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஒரு புதிய அறிமுகம் எதிர்காலத்தில் பயனுள்ள தொடர்பாக மாறலாம். தொழில் சார்ந்த முடிவுகளைத் தெளிவான பார்வையுடன் எடுப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் நீண்ட நாட்களாக விரும்பிய மாற்றத்திற்கான அறிகுறி தென்படும். வியாபாரத்தில் புதிய பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தினர் உங்கள் முயற்சிகளுக்குத் துணையாக இருப்பார்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் பற்றிய ஆலோசனை நடைபெறும். பெண்கள் தங்களுடைய அலங்காரம் மற்றும் ஆடைத் தேர்வில் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். மாணவர்கள் குழுவாகச் செயல்பட்டு நல்ல பலனைப் பெறுவார்கள். கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஜா நிறம
மறைந்து கிடந்த உங்கள் திறமையை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான சந்தர்ப்பம் உருவாகும். பணியிடத்தில் சிக்கலான பணிகளையும் நிதானமாகக் கையாள்வீர்கள். தொழிலில் புதிய கூட்டாளிகளை இணைப்பது குறித்த சிந்தனை எழும். பணம் சார்ந்த முடிவுகளில் அவசரத்தைத் தவிர்க்கவும். குடும்பத்தில் உங்களுடைய வருகையை எதிர்பார்த்திருந்தவர்கள் சந்திப்பார்கள். உறவினர்களின் இல்ல நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க நேரிடலாம். பெண்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும். மாணவர்கள் தங்களுடைய பலவீனமான பாடங்களில் கூடுதல் பயிற்சி மேற்கொள்வார்கள். கலைஞர்களின் முயற்சிகளுக்குப் புதிய ஆதரவாளர்கள் கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா நிறம்.
இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் எந்த விஷயத்திலும் அவசரமாக முடிவெடுக்காமல் சற்று யோசித்து செயல்படுங்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். முக்கிய ஆவணங்களை சரிபார்த்து கையாள்வது அவசியம். தொழிலில் புதிய முதலீடு தொடர்பான முடிவுகளை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் வரவு தாமதமானாலும் நிலைமை கட்டுக்குள் இருக்கும். எதிர்பாராத செலவு ஒன்று வரலாம். பணத்தை பிறருக்காக செலவிடும் முன் உங்கள் தேவைகளை கவனியுங்கள். குடும்பத்தில் ஒருவரின் பேச்சை தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். தம்பதியரிடையே சிறிய கருத்து வேறுபாடு வந்தாலும் பேசித் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பயணத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. மாணவர்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தி படித்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு நிம்மதி தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்.
உங்களுடைய உழைப்பில் இதுவரை கிடைக்காத திருப்தி இன்று கிடைக்கலாம். பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் ஒத்துழைப்பின்றி சில காரியங்களைத் தனித்துச் செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் நடத்துபவர்கள் பழைய நடைமுறைகளில் புதுமையைப் புகுத்துவார்கள். வருமானத்திற்கேற்ப செலவுகளைச் சீரமைப்பீர்கள். வீடு அல்லது நிலம் தொடர்பான தகவல்கள் கவனத்திற்கு வரும். குடும்பத்தில் பொறுப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்வதால் நிம்மதி ஏற்படும். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் தேர்வுகளை எதிர்கொள்வார்கள். கலைத்துறையில் புதிய பயிற்சி பெறும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓய்வுக்கும் நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்.
உங்கள் மனதில் இருந்த தயக்கங்கள் விலகி செயல்களில் வேகம் பிறக்கும். எதிர்காலத்தைப் பற்றிய முக்கியமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகலாம். உத்தியோகத்தில் புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு மீண்டும் அதிகரிக்கும். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்தி வந்து சேரும். உறவுகளின் மூலம் நல்ல ஆலோசனை கிடைக்கும். பெண்களுக்கு விருப்பமான காரியங்களை நிறைவேற்றும் சந்தர்ப்பம் அமையும். மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய சாதனைக்காக உழைப்பார்கள். கலைஞர்களுக்கு படைப்புகளை வெளியிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கடல் நீலம்.
புதுமையான சிந்தனைகள் மூலம் உங்களுக்கான தனிப்பாதையை உருவாக்குவீர்கள். அலுவலகத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறான பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். தொழில் செய்பவர்கள் இணையவழி வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துவார்கள். எதிர்பாராத சிறு வருமானம் மகிழ்ச்சியளிக்கும். குடும்பத்தில் இளையவர்களின் ஆலோசனை புதிய சிந்தனையை ஏற்படுத்தும். நண்பர்களுடன் இணைந்து ஒரு திட்டத்தைத் தொடங்குவீர்கள். பெண்களுக்கு சுயமாகச் செயல்படுவதற்கான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் சாதனை படைக்க முயல்வார்கள். உடல் சோர்வைத் தவிர்க்க ஓய்வு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.