திட்டங்களில் தெளிவு பிறக்கும் நாள்... இன்றைய ராசிபலன் - அக்டோபர் 01, 2026

கிழமை : வியாழக்கிழமை
தமிழ் வருடம் : பராபவ
தமிழ் மாதம் : புரட்டாசி
நாள் : 14
ஆங்கில தேதி : 1
மாதம் : அக்டோபர்
வருடம் : 2026
நட்சத்திரம் : இன்று காலை 08.54 மணி வரை கார்த்திகை, பின்னர் ரோகிணி.
திதி : இன்று பிற்பகல் 02.55 மணி வரை பஞ்சமி, பின்னர் சஷ்டி.
யோகம் : மரண யோகம்.
நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
நல்ல நேரம் : மாலை 12.15 - 01.15.
ராகு காலம் : மதியம் 01.30 - 03.00.
எமகண்டம் : காலை 06.00 - 07.30.
குளிகை : காலை 09.00 - 10.30.
கௌரி நல்ல நேரம் : காலை 10.45 - 11.45.
கௌரி நல்ல நேரம் : மாலை 06.30 - 07.30.
சூலம் : தெற்கு.
சந்திராஷ்டமம் : சுவாதி.
இன்றைய செயல்பாடுகளில் புத்துணர்ச்சி பிறக்கும்.
பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பு தேடி வரலாம்.
நீண்டநாள் முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்த முடிவு கிடைக்கலாம்.
தொழில் சார்ந்த திட்டங்களில் தெளிவு பிறக்கும்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தை வாய்ப்பு உருவாகும்.
வருமானத்தை பெருக்கும் எண்ணம் வலுப்படும்.
கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருப்பது அவசியம்.
குடும்பத்தில் சந்தோஷமான சூழல் காணப்படும்.
உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல தகவல் வந்து சேரும்.
மாணவர்கள் கடினமான பாடங்களையும் புரிந்து கொள்வார்கள்.
பெண்கள் தங்கள் திறமையால் பாராட்டைப் பெறுவார்கள்.
கலைத்துறையில் புதிய முயற்சிக்கு வரவேற்பு கிடைக்கும்.
நண்பர்களின் சந்திப்பு உற்சாகத்தை அளிக்கும்.
பயணத்தால் எதிர்பாராத நன்மை கிடைக்கலாம்.
வீட்டு விஷயங்களில் முக்கிய முடிவு எடுப்பீர்கள்.
உடல் சோர்வு இருந்தால் போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
மனதில் இருந்த தயக்கம் அகலும்.
துணிச்சலுடன் முன்னேறினால் சாதனை உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை நிறம்
பணிகளில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
மேலதிகாரிகளுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும்.
தொழிலில் புதிய கூட்டாண்மை குறித்து பேசுவீர்கள்.
வியாபாரத்தில் பொருட்களின் விற்பனை அதிகரிக்கலாம்.
வரவு செலவு நிலை சீராக இருக்கும்.
சேமிப்பை மேம்படுத்தும் எண்ணம் தோன்றும்.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அன்பான அணுகுமுறை நிலவும்.
மூத்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
மாணவர்களுக்கு கற்றலில் தெளிவு ஏற்படும்.
பெண்கள் தங்கள் பொறுப்புகளை சிறப்பாக கையாள்வார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பம் அமையலாம்.
நெருங்கிய நண்பரின் ஆலோசனை உதவும்.
சொத்து சார்ந்த பேச்சில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
புதிய பொருள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம்.
உடல்நலத்தில் உணவு முறையை சீர்படுத்துங்கள்.
மன அமைதி அதிகரிக்கும்.
திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் நல்ல பலனை பெறலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வான்நீலம்
இன்றைய நாள் சில விஷயங்களில் கூடுதல் பொறுமையை எதிர்பார்க்கும்.
பணியிடத்தில் பிறரது கருத்தை உடனடியாக ஏற்க வேண்டாம்.
முக்கியமான ஆவணங்களில் கவனக்குறைவு கூடாது.
தொழில் தொடர்பான முடிவுகளை நிதானமாக எடுக்கவும்.
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீட்டை சிந்தித்து மேற்கொள்ளுங்கள்.
பணப்பரிவர்த்தனையில் விழிப்புணர்வு தேவை.
அவசியமில்லாத செலவுகளை ஒத்திவைப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடு தோன்றலாம்.
தம்பதியர் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்து செல்லுங்கள்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளை கவனியுங்கள்.
மாணவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி படிக்க வேண்டும்.
பெண்கள் உடல் சோர்வை கவனிக்க வேண்டும்.
கலைத்துறையினர் புதிய வாய்ப்புகளை ஆராயலாம்.
பயணத்தில் தேவையான பொருட்களை மறக்காமல் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.
மாலைக்குப் பிறகு மனதில் தெளிவு ஏற்படும்.
ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குவது அவசியம்.
அவசரத்தை தவிர்த்தால் பிரச்சினைகள் எளிதில் கடந்து செல்லும்.
சமநிலையுடன் செயல்படுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
கடந்த நாட்களின் சிரமங்கள் குறையத் தொடங்கும்.
பணியிடத்தில் நிம்மதியான சூழல் உருவாகும்.
புதிய திட்டத்தில் உங்களது பங்கு முக்கியமாகும்.
தொழில் வளர்ச்சிக்கான வழிகள் தென்படும்.
வியாபாரத்தில் லாபகரமான பரிவர்த்தனை நடைபெறலாம்.
பணத்தை கையாளும்போது கட்டுப்பாடு அவசியம்.
எதிர்பாராத சிறு செலவு ஏற்படலாம்.
குடும்பத்தினர் உங்கள் எண்ணங்களை புரிந்துகொள்வார்கள்.
வீட்டில் சுபமான பேச்சு நடைபெறலாம்.
மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும்.
பெண்களின் முயற்சியில் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும்.
கலைத்துறையினருக்கு புதிய அழைப்பு வரலாம்.
நண்பர்களுடன் மனம் விட்டு பேசுவீர்கள்.
சொந்த ஊர் அல்லது வெளியூர் செல்லும் வாய்ப்பு அமையும்.
ஆன்மிக ஈடுபாடு உள்ளத்தில் அமைதியை ஏற்படுத்தும்.
உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி காணப்படும்.
நீண்டநாள் ஆசை தொடர்பாக நல்ல அறிகுறி கிடைக்கும்.
நிதானமான செயல்பாடு நாளை சிறப்பாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பொன்னிறம்
உங்கள் முயற்சிகளில் வேகம் கூடும்.
வேலையில் முக்கியமானவர்களின் கவனத்தை பெறுவீர்கள்.
புதிய பதவி அல்லது பொறுப்பு குறித்து பேச்சு வரலாம்.
தொழிலில் தடுமாறிய நிலை மாறும்.
வியாபாரத்தில் வர்த்தக விரிவாக்கம் பற்றி சிந்திப்பீர்கள்.
வருமானத்திற்கான புதிய வழி தெரியவரும்.
பணத்தை வீணாக செலவிடுவதை தவிர்க்கவும்.
குடும்பத்தில் உற்சாகமான நிகழ்வு நடைபெறும்.
உறவினர்களால் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
மாணவர்களின் திறன் வெளிப்படும்.
பெண்கள் எடுத்த முயற்சியை நிறைவு செய்வார்கள்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய மேடை அல்லது வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
நண்பர்களின் ஆதரவு எதிர்பாராத நேரத்தில் கிடைக்கும்.
வாகனப் பயணத்தில் கவனம் தேவை.
வீட்டு அலங்காரம் தொடர்பான எண்ணம் உருவாகும்.
உடல் ஆரோக்கியத்தில் சுறுசுறுப்பு நிலவும்.
மனதில் உறுதி அதிகரிக்கும்.
சரியான நேரத்தில் எடுக்கும் முடிவு சாதகமாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
ஒழுங்காக செயல்பட்டால் வேலைகள் எளிதாக முடியும்.
பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்பை திறமையாக கையாள்வீர்கள்.
உங்கள் ஆலோசனை பிறருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தொழிலில் பழைய தடைகள் விலகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைக்கலாம்.
பணநிலை படிப்படியாக வலுப்படும்.
சிறு சேமிப்பும் எதிர்காலத்தில் உதவும்.
குடும்பத்தில் பரஸ்பர புரிதல் அதிகரிக்கும்.
உறவினர்களுடன் இனிய சந்திப்பு நடைபெறும்.
மாணவர்கள் திட்டமிட்டு படிப்பார்கள்.
பெண்களுக்கு தங்களது பணிகளில் சாதகமான சூழல் அமையும்.
கலைத்துறையில் திறமைக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
நண்பர் ஒருவரால் நல்ல அறிமுகம் கிடைக்கலாம்.
ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
பயண ஏற்பாடுகளில் முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்.
உடலுக்கு தேவையான ஓய்வை வழங்குங்கள்.
மனதில் இருந்த அழுத்தம் குறையும்.
சிறு முயற்சிகளும் பெரிய பயனை தரக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
சந்திராஷ்டமம் காரணமாக மனதில் சிறிய குழப்பங்கள் ஏற்படலாம்.
முக்கியமான முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது.
பணியிடத்தில் பிறர் கூறும் வார்த்தைகளை உடனடியாக நம்ப வேண்டாம்.
செய்து முடித்த பணிகளையும் ஒருமுறை சரிபார்க்கவும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்களை கவனமாக அணுக வேண்டும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த முடிவு சற்று தாமதமாகலாம்.
பண விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை.
தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது.
குடும்பத்தில் அமைதியை பேணுங்கள்.
தம்பதியரிடம் தேவையில்லாத விவாதங்களை தவிர்க்கவும்.
உறவினர்களுடன் பேசும்போது நிதானம் அவசியம்.
பிள்ளைகளின் விஷயத்தில் பொறுமையாக செயல்படுங்கள்.
மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்க்க வேண்டும்.
படிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி செய்வது பயனளிக்கும்.
கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளை சற்று தாமதித்து தொடங்கலாம்.
உடல் சோர்வு அல்லது தூக்கக் குறைவு ஏற்படலாம்.
போதிய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
மாலை நேரத்திற்குப் பிறகு மனநிலை தெளிவடையும்.
பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நாளை சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சாம்பல் நிறம்
தடைப்பட்டிருந்த காரியத்தில் நகர்வு ஏற்படும்.
பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சி கவனிக்கப்படும்.
புதிய பொறுப்பை ஏற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
தொழில் சம்பந்தமான பேச்சு சாதகமாக முடியும்.
வியாபாரத்தில் பழைய தொடர்பு மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கலாம்.
வருமானத்தை சீராக வைத்துக்கொள்ள முடியும்.
பண விஷயத்தில் திட்டமிடுதல் முக்கியம்.
குடும்பத்தினரிடம் இருந்து உற்சாகம் கிடைக்கும்.
மூத்தவர்களின் அனுபவம் வழிகாட்டும்.
மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் கவனம் செலுத்துவார்கள்.
பெண்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய செய்தி கிடைக்கலாம்.
நண்பர்களுடன் முக்கியமான சந்திப்பு அமையும்.
நிலம் அல்லது வீடு தொடர்பான முயற்சி நகரும்.
பயண ஏற்பாடுகளில் மாற்றம் வரலாம்.
உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மன உறுதி அதிகரிக்கும்.
தொடர்ந்து பாடுபட்டால் நல்ல திருப்பம் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு நிறம்
புதிய எண்ணங்கள் செயலாக மாறும் நாள்.
வேலையில் எதிர்பார்த்த மாற்றம் ஏற்படலாம்.
உங்கள் திறமைக்கு ஏற்ற பொறுப்பு கிடைக்கும்.
தொழிலில் விரிவாக்கம் பற்றிய சிந்தனை உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய சந்தர்ப்பங்கள் தேடி வரும்.
பணவரவு படிப்படியாக உயரும்.
சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது பயனளிக்கும்.
குடும்பத்தில் உற்சாகமான சூழல் காணப்படும்.
உறவினர்களின் வருகை மகிழ்ச்சி தரும்.
மாணவர்கள் புதிய பாடங்களை ஆர்வத்துடன் கற்பார்கள்.
பெண்களின் திட்டங்கள் செயல்பாட்டுக்கு வரும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்புக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
வெளியூர் பயணம் தொடர்பாக நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.
ஆன்மிக நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்படும்.
உடல்நிலையில் நல்ல சக்தி காணப்படும்.
நம்பிக்கை மனதில் அதிகரிக்கும்.
செயலில் காட்டும் ஆர்வம் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ரோஸ் நிறம்
தொழிலில் நிலுவையில் இருந்த விஷயம் தீரும்.
வியாபாரத்தில் பழைய வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
பணநிலையில் சிறிது முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
கடன் சார்ந்த முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் கிடைக்கலாம்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும்.
உறவினர்களுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும்.
மாணவர்கள் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்வார்கள்.
பெண்களுக்கு புதிய வாய்ப்பு கதவைத் திறக்கலாம்.
கலைஞர்களின் திறமைக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
நண்பரின் ஆலோசனை முக்கியமாக அமையும்.
பயணத்தில் காலதாமதம் ஏற்படலாம்.
முக்கிய பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருங்கள்.
உடல் சோர்வை போக்க ஓய்வு அவசியம்.
மனதில் புதிய இலக்கு உருவாகும்.
விடாமுயற்சியால் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை நிறம்
செயல்களில் புதுமையான அணுகுமுறையை கையாள்வீர்கள்.
பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
புதிய தொடர்பு ஒன்று எதிர்காலத்தில் உதவியாக அமையும்.
தொழில் சார்ந்த திட்டத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.
வியாபாரத்தில் விற்பனை நிலை மேம்படும்.
பணப்புழக்கத்தில் சாதகமான மாற்றம் ஏற்படும்.
சிறு செலவுகள் சேராமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
குடும்பத்தில் இனிய செய்தி கிடைக்கும்.
உறவினர்களுடன் இருந்த மனவருத்தம் மறையும்.
மாணவர்கள் படிப்பில் புதிய முறையை பின்பற்றுவார்கள்.
பெண்களுக்கு பணிச்சுமை இருந்தாலும் சமாளிப்பார்கள்.
கலைத்துறையில் எதிர்பாராத வாய்ப்பு வரலாம்.
நண்பர் ஒருவர் நல்ல தகவலை தெரிவிப்பார்.
வீட்டு தேவைகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
பயணத் திட்டத்தில் புதிய மாற்றம் ஏற்படலாம்.
உடல்நலத்தில் நீர்ச்சத்து மற்றும் ஓய்வில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
மனதில் தெளிவான சிந்தனை பிறக்கும்.
சரியான திட்டமிடல் நல்ல முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருநீலம்
மனதில் உற்சாகம் அதிகரிக்கும் நாள்.
வேலையில் புதிய பொறுப்பு கிடைக்கலாம்.
முக்கியமான சந்திப்பு பயனுள்ளதாக அமையும்.
தொழில் சார்ந்த முயற்சியில் நல்ல வாய்ப்பு உருவாகும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பீர்கள்.
வருமானத்தில் சாதகமான மாற்றம் காணப்படும்.
எதிர்பார்த்த தொகை வந்து சேரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
குடும்பத்தில் அன்பான சூழல் நிலவும்.
உறவுகளிடம் நல்ல புரிதல் ஏற்படும்.
மாணவர்கள் கவனமாக படித்து முன்னேறுவார்கள்.
பெண்களின் திறமைகள் வெளிப்படும்.
கலைஞர்களுக்கு புதிய படைப்பை அறிமுகப்படுத்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்.
நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
சொத்து தொடர்பான பேச்சு மீண்டும் தொடங்கலாம்.
பயணத்தால் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.
சேமிப்பு குறித்து நல்ல முடிவு எடுப்பீர்கள்.
உடல்நிலையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்படும்.
நல்ல எண்ணங்களுடன் செயல்பட்டால் நாள் பயனுள்ளதாக அமையும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: தங்க நிறம்