சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்...வார ராசிபலன் 03-05-2026 முதல் 09-05-2026 வரை

வார ராசிபலன்
2026 மே 3-ம் தேதி முதல் மே 9 வரை (சித்திரை 20 - சித்திரை 26 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மேஷம்
இந்த வாரம் பொருளாதார ரீதியாக ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். வரவுகள் அதிகரித்தாலும், எதிர்பாராத செலவுகள் சேமிப்பை கரைக்கும். கடின உழைப்பால் மட்டுமே இலக்குகளை அடைய முடியும் என்பதால் கவனமுடன் செயல்படுவது அவசியம். விடாமுயற்சி நிதி நிலையை சீரமைக்க உதவும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பெற்றோர் ஆசியும் துணையின் ஒத்துழைப்பும் மனவலிமையைத் தரும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும் வாரமிது. சுப காரியங்கள் கைகூட வாய்ப்புண்டு.
வியாபாரிகளுக்கு லாபம் தரும் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். கூட்டுத் தொழிலில் நிதானம் தேவை. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். சக ஊழியர்களிடம் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய முயற்சிகள் வெற்றி தரும்.
உடல் நலத்தில் சிறு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். செரிமான கோளாறுகள் குறித்து கவனம் தேவை. தினமும் சூரிய வழிபாடு செய்வது மன அமைதி தரும். குலதெய்வ வழிபாடு தடைகளை நீக்கி உங்களுக்கு சுபிட்சமான வாழ்வை நிச்சயம் வழங்கும்.
இந்த வாரம் உங்கள் அதிர்ஷ்ட நிறம் சிவப்பு.
ரிஷபம்
இந்த வாரம் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். நிலுவையில் இருந்த பாக்கிகள் வசூலாகும். ஆடம்பர செலவுகளைக் குறைத்து சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு உதவும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். கடன் சுமைகள் குறையும்.
உறவினர்களிடையே இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி சுமுகமான சூழல் ஏற்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் பயணங்கள் செல்வீர்கள். நண்பர்களின் ஆதரவு தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு கூடும் வகையில் சில நிகழ்வுகள் நடக்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் தவழும் நல்வாரம்.
தொழில் செய்பவர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். சந்தையில் போட்டி நிலவினாலும் உங்களின் தனித்துவம் பளிச்சிடும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றம் கிடைக்கும். உழைப்பிற்கேற்ற அங்கீகாரம் உங்கள் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும்.
கண் தொடர்பான உபாதைகள் வரலாம் என்பதால் போதிய உறக்கம் அவசியம். மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபமேற்றி வழிபடவும். இந்த வாரம் நன்மை அளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம் வெள்ளை மற்றும் வெளிர் நீலம்.
ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொள்வது உங்கள் சுறுசுறுப்பை வாரம் முழுவதும் தக்க வைக்கும்.
மிதுனம்
இந்த வாரம் உற்சாகமான மனநிலையுடன் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். வருமானம் திருப்திகரமாக இருக்கும். இருப்பினும் சுபச் செலவுகள் அதிகரிக்கும். பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான வழி பிறக்கும். பேச்சில் நிதானம் இருந்தால் தேவையற்ற சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.
குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கலந்து ஆலோசித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சகோதர வழியில் சிறு மனஸ்தாபங்கள் வந்து நீங்கும். விருந்து விசேஷங்களில் கலந்து கொண்டு மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வீட்டிற்குத் தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்கி மகிழும் யோகம் உண்டு.
வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளிப் போடுவது நல்லது. தேவையற்ற அலைச்சல்கள் இருந்தாலும் லாபம் குறையாது. அலுவலகத்தில் வேலைப்பளு கூடும். புதிய தொழில் நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வது பணி உயர்விற்கு வழிவகுக்கும். சக ஊழியர்களிடம் இணக்கமான போக்கைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரலாம். பெருமாளை தினமும் தரிசிப்பது மேன்மை தரும்.
இந்த வாரம் உங்களுக்கு உகந்த அதிர்ஷ்ட நிறம் பச்சை நிறம் ஆகும்.
ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கம் உங்களை நோய்களில் இருந்து காத்து உற்சாகமான மனநிலையைத் தொடர்ந்து வழங்கும்.
கடகம்
இந்த வாரம் வரவுக்கும் செலவுக்கும் சரியான சமநிலை இருக்கும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். சேமிப்புத் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வீர்கள். தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் பணவிரயத்தைத் தடுக்கலாம். நிதி மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்தவும்.
தாயாரின் உடல்நிலையில் அக்கறை செலுத்தவும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் குறித்த பேச்சுகள் கைகூடும். நண்பர்களுடனான சந்திப்பு புத்துணர்ச்சி அளிக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் நிர்வாகத் திறன் பாராட்டப்படும். உறவுகளுக்குள் இருந்த இடைவெளி குறைந்து அன்யோன்யம் பெருகும்.
சிறு தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய கிளைகளைத் தொடங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும். வெளியூர் பயணங்கள் தொழில் ரீதியாக நன்மை தரும். அரசு வழி உதவிகள் தடையின்றி வந்து சேரும்.
சளி, காய்ச்சல் போன்ற உபாதைகள் ஏற்படும். அம்மன் வழிபாடு செய்வது சிறந்தது.
இந்த வாரம் நீங்கள் அணிய வேண்டிய அதிர்ஷ்ட நிறம் வெண்மை மற்றும் சந்தனம்.
மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி தியானம் மேற்கொள்வது உடல் மற்றும் உள்ளத்திற்கு நலம் பயக்கும்.
சிம்மம்
உங்கள் செல்வாக்கு உயரும் வாரமிது. பொருளாதார நிலையில் அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்படும். நிலம் மற்றும் சொத்து சேர்க்கைக்கான யோகம் உண்டு. அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் எளிதில் வந்து சேரும். உங்களின் நிதித் தேவைகள் அனைத்தும் சரியான நேரத்தில் பூர்த்தியாகும்.
தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு. கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் வருங்காலம் குறித்த திட்டமிடல் பலன் தரும். சமுதாயப் பணி ஈடுபாடு பாராட்டைப் பெற்றுத்தரும். குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்குப் புதிய பாதையை காட்டும்.
தொழிலில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். அரசு ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதிய உயர்வு மற்றும் சலுகைகள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சிக்கு நண்பர்கள் மற்றும் வங்கியின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
ரத்த அழுத்தம் மற்றும் உஷ்ணம் சம்பந்தமான நோய்கள் ஏற்படாமல் கவனமாக இருக்கவும். ஆதித்ய ஹிருதயம் படிப்பது நல்லது.
இந்த வாரம் ராசியான அதிர்ஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு மற்றும் இளஞ்சிவப்பு.
தியானம் மற்றும் பிராணாயாமம் மன உறுதியையும் உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவும்.
கன்னி
திட்டமிட்ட காரியங்களைச் செவ்வனே செய்து முடிப்பீர்கள். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். வங்கிக் கடன்கள் கிடைப்பதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும். சேமிப்பை உயர்த்துவதற்கான புதிய வழிகளை இந்த வாரத்தில் கண்டறிந்து திறம்பட செயல்படுத்துவீர்கள்.
குடும்பச் சூழல் இனிமையாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆலோசனைகள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவும். பிள்ளைகளின் செயல்கள் உங்களுக்குப் பெருமிதத்தைத் தரும். நீண்ட நாள் பிரிந்திருந்த நண்பர்களைச் சந்திப்பீர்கள். விருந்தினர்களின் வருகை உற்சாகம் தரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் சேர்வார்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். சக ஊழியர்களின் பொறாமை குணத்தை சாதுர்யமாகக் கையாளவும். உங்களின் தனித்திறமை மேலதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதவி உயர்வுக்கு வழிவகை செய்யும்.
தோல் சம்பந்தமான அலர்ஜிகள் ஏற்படலாம். ஹயக்ரீவர் வழிபாடு செய்வது நல்லது.
இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் வெளிர் பச்சை.
ஆரோக்கிய பானங்களை அருந்துவதும், சரியான நேரத்தில் உறங்குவதும் உங்களை முழுவதும் புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்திருக்கும்.
துலாம்
இந்த வாரம் முயற்சிகளுக்குத் தகுந்த பலன் கிடைக்கும். வருமானம் சீராக இருந்தாலும் திடீர் மருத்துவச் செலவு ஏற்படும். புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும். பணப் பரிமாற்றத்தில் எச்சரிக்கை தேவை. நிதி விஷயங்களில் நிதானமாகச் செயல்படுவது பாதுகாப்பை வழங்கும்.
வாழ்க்கைத் துணையின் அன்பும் ஆதரவும் உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் திருப்தி தரும். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் உயரும். நண்பர்களுடன் மனமிட்டுப் பேசுவீர்கள். உறவினர்களுடன் இருந்த சிறு சிறு மனத்தாங்கல்கள் மறையும்.
கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் இரட்டிப்பாகும். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகை உற்சாகம் தரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் இருந்த சிக்கல்கள் மறையும். மேலதிகாரிகளிடம் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. தொழில் ரீதியான பயணங்கள் கைகூடும்.
முதுகு வலி, சிறுநீரக கோளாறு ஏற்படலாம். துர்க்கையை வணங்குவது நலம் தரும்.
இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் மெரூன் மற்றும் நீலம்.
முறையான மருத்துவ பரிசோதனையும், தியானமும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி மனதிற்குத் தேவையான நிம்மதியைத் தரும்.
விருச்சிகம்
பொருளாதார யோகமான வாரம். திடீர் பணவரவு மனதை மகிழ்விக்கும். சேமிப்புத் திட்டங்களில் லாபம் பெருகும். வீடு, வாகன பராமரிப்புச் செலவுகள் ஏற்படும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் உங்களுக்குச் சாதகமான பலனைத் தரும். நிதி நிலையில் தன்னிறைவுக்கான வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
உடன்பிறந்தவர்களின் ஒத்துழைப்பால் சில காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் நடைபெறும். உங்களின் சமூக மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய நுணுக்கங்களைப் பயன்படுத்தி முன்னேறுவீர்கள். ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழிலில் லாபம் கூடும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அலுவலகத்தில் பேச்சுக்கு மதிப்பு இருக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான தகவல்கள் வந்து சேரும்.
கை, கால் வலி போன்ற உடல் அசதி ஏற்படும். முருகனை வழிபடத் தடைகள் நீங்கும்.
இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் அடர் சிவப்பு.
சத்தான உணவுகளை உட்கொள்வதும், மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்வதும் ஆரோக்கியத்தை வாரம் முழுவதும் பேணிக்காக்கும்.
தனுசு
இந்த வாரம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். பூர்வீகச் சொத்துகள் மூலம் வருமானம் கிடைக்கும். பழைய கடன் சுமைகள் குறையும். தேவையற்ற முதலீடுகளைத் தவிர்த்து சேமிப்பை உயர்த்துவதில் காட்டும் ஆர்வம் நற்பலன்களைத் தரும்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆசி கிட்டும். பிள்ளைகளின் பிடிவாத குணம் குறைந்து உங்கள் பேச்சுக்குக் கட்டுப்படுவார்கள். உறவினர்களிடையே இருந்த கசப்புகள் நீங்கி இனிமை கூடும். நண்பர்களுடன் சேர்ந்து இன்பச் சுற்றுலா செல்வீர்கள். வாழ்க்கைத் துணையின் அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்கும்.
தொழிலில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உத்தியோகஸ்தர்கள் பாராட்டு மழையில் நனைவர். வெளிநாட்டுப் பயண முயற்சிகள் கைகூடும். பணிச்சுமையை திறமையாகச் சமாளிப்பீர்கள். தொழில் நிமித்தமாகத் புதியவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும்.
மூட்டு வலி மற்றும் உடல் சோர்வு வரலாம். தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட நன்மைகள் பெருகும்.
இந்த வாரம் ராசியான நிறம் மஞ்சள் மற்றும் பொன்னிறம்.
அதிகாலை நடைப்பயிற்சி, யோகாசனங்கள் உடலை வலுவாக்கி ஆரோக்கியத்திற்குத் தேவையான வழியை காட்டும்.
மகரம்
நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய வாரமிது. பொருளாதாரத்தில் சங்கடங்கள் ஏற்பட்டாலும் சமாளிப்பீர்கள். தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைத்துச் சேமிப்பீர்கள். நிலுவை பணவரவுகள் தாமதமாகக் கிடைக்கும். வீண் வம்பு வழக்குகளைத் தவிர்ப்பது உங்கள் நிம்மதிக்கு மிகவும் நல்லது.
குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது அமைதி தரும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் பொறுமை காக்கவும். உறவினர்களிடம் பேசும்போது நிதானம் தேவை. பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டி தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்தால் குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் குறைந்தாலும் நஷ்டம் ஏற்படாது. கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அதிகாரிகளிடம் கவனமாக பேசவும். புதிய சோதனைகளைக் கடந்து முன்னேறுவீர்கள். மறைமுக எதிர்ப்புகளை முறியடித்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.
நரம்பு மற்றும் வாயுத் தொல்லைகள் வரலாம். ஆஞ்சநேயரை வழிபடத் துன்பங்கள் விலகும்.
இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் கறுப்பு மற்றும் ஊதா.
நேரத்திற்கு உண்பதும், போதிய ஓய்வு எடுப்பதும் உடல்நலத்தைப் பாதுகாத்து வேலைகளில் கவனத்தைச் செலுத்த உதவும்.
கும்பம்
இந்த வாரம் லாபகரமான பலன்கள் தேடி வரும். புதிய சொத்துகள் வாங்கும் முயற்சிகள் பலிதமாகும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் மீது ஆர்வம் கூடும். முதலீடுகளில் நிதானம் தேவை. பண நெருக்கடி முற்றிலுமாக மறையும். புதிய வருமான வழிகள் பிறந்து நிதி நிலை வலுப்படும்.
இல்லத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும். சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஒத்துழைப்பால் குடும்பப் பிரச்சனைகள் தீரும். உறவினர்களிடம் பாராட்டுப் பெறுவீர்கள். நண்பர்கள் வழிகாட்டல் வாழ்க்கைப் பாதைக்கு பயனுள்ளதாக அமையும். சுபகாரிய பேச்சுகள் கைகூடும்.
தொழில், வியாபாரத்தில் உங்கள் முயற்சி வெற்றி தரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அமையும். உங்கள் திறமை மேலதிகாரிகளால் அடையாளம் காணப்படும். புதிய தொழில் தொடங்க சாதகமான காலம். இடமாற்றம் நன்மைகளையும் வசதிகளையும் தரும்.
தூக்கமின்மை மற்றும் உடல் உஷ்ணம் ஏற்படலாம். சனீஸ்வரனுக்கு எள் தீபமேற்றவும்.
இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் நீலம்.
மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கப் பிடித்தமான இசையைக் கேட்பது, ஆன்மீகப் புத்தகங்களை வாசிப்பது உங்கள் உள்ளத்திற்குத் தெளிவைத் தரும்.
மீனம்
வரவுகள் சீராக இருந்தாலும் செலவுகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்வது அவசியம். கடன் சுமைகள் குறையும். பங்குச் சந்தை மற்றும் ஊக வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த நிதி உதவி வந்து சேரும். சேமிப்பு உயர்ந்து உங்கள் எதிர்காலத் தேவைகளைப் பூர்த்தியாகும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பிள்ளைகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் படிப்பில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த பிணக்குகள் மறையும். சமூகத்தில் உங்கள் மீதான மதிப்பு கூடும். நண்பர்களுடன் இணைந்து சில நற்பணிகளில் ஈடுபடலாம். இல்ல சுப நிகழ்வுகள் மன மகிழ்ச்சி தரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் சிக்கல்கள் தீரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்குப் புதிய சலுகைகள் கிடைக்கும். சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய விரிவாக்கங்கள் செய்யலாம்.
கால் வலி அல்லது பாதங்களில் எரிச்சல் வரலாம். குரு பகவானை வழிபடப் புண்ணியம் சேரும்.
இந்த வார அதிர்ஷ்ட நிறம் மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை.
சத்தான காய்வகைகளை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது உடல் வலிமையை அதிகரித்து நோயற்ற வாழ்வைத் தரும்.