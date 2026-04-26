"அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும்"வார ராசிபலன் 26-04-2026 முதல் 02-05-2026 வரை

வார ராசிபலன்
2026 ஏப்ரல் 26 முதல் மே 2 வரை (சித்திரை 13 - சித்திரை 19 வரை) வார ராசிபலன் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு காண்போம்.
மேஷம்
இந்த வாரம் ராசிநாதன் செவ்வாயின் சஞ்சாரத்தால் தைரியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நிதி நிலையில் சீரான முன்னேற்றம் இருக்கும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் லாபம் பெருகும். இருப்பினும், குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளுக்காகச் சுப விரயங்கள் ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆலோசனைகள் புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடித் தரும். பிள்ளைகளின் உடல்நிலையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும். நண்பர்களுடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை பலப்படும்.
வியாபாரத்தில் புதிய திட்டங்கள் லாபம் தரும். கூட்டுத் தொழில் செய்பவர்களுக்குப் பங்குதாரர்களின் ஆதரவு முழுமையாகக் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சிப்பவர்களுக்குச் சாதகமான செய்திகள் வரும்.
உடல் சோர்வு மற்றும் பித்தம் தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்படும். முடிந்தவரை முருகப்பெருமானுக்குச் செவ்வரளி மாலை சாற்றி வழிபட மனத் தெளிவு உண்டாகும். இந்த வாரம் அடர் சிவப்பு நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது வெற்றியைத் தரும்.
ரிஷபம்
பொருளாதார ரீதியாக ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த வாரமாக இருக்கும். பணப்புழக்கம் சீராக இருந்தாலும், எதிர்பாராத பயணச் செலவுகள் வந்து சேரும். கடன் விவகாரங்களில் நிதானம் தேவை. வரவு செலவு கணக்குகளைச் சரியாக வைத்துக் கொள்ளவும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான திட்டமிடல்கள் கைகூடும். உறவினர்களுடனான சந்திப்பு உற்சாகத்தைத் தரும். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் உயரும். வாழ்க்கைத்துணையின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
தொழில் ரீதியாகப் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். சந்தைப் போட்டிகளைச் சமாளித்து லாபம் ஈட்டுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு மகிழ்ச்சி தரும். வெளிநாட்டு வேலை முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். இடமாற்றம் செய்வது பற்றிய சிந்தனைகள் கைகூடும்.
அஜீரணம் அல்லது வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள் வந்து போகும். தினமும் மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடப் பொருளாதார வளர்ச்சி உண்டாகும். இந்த வாரம் வெள்ளை நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
பொருளாதார ரீதியாகச் சிறப்பான வாரமாக அமையும். எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து பண உதவி கிடைக்கும். சேமிப்புகள் உயரும். ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். பங்குச் சந்தை முதலீடுகள் இந்த வாரம் இரட்டிப்பு லாபத்தைத் தரும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை நிலவும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். உறவினர்களிடையே உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு கூடும். குழந்தைகளின் சாதனைகள் பெருமிதம் தரும். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய மாற்றங்களைச் செய்து வெற்றிகாண்பீர்கள். ஏற்றுமதி தொழிலில் இருப்பவர்களுக்குப் பொற்காலம் இது. உத்தியோகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும்.
நரம்புத் தளர்ச்சி அல்லது ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். புதன்கிழமை அன்று மகாவிஷ்ணுவிற்குத் துளசி மாலை சாற்றி வழிபடத் தடைகள் விலகும். இந்த வாரம் பச்சை நிற ஆடைகள் அல்லது கைக்குட்டை பயன்படுத்துவது நலம் தரும்.
கடகம்
நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். அரசாங்க வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்திச் சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
பெற்றோரின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கமான உறவு நிலவும். பிள்ளைகளின் திருமணப் பேச்சுக்கள் சுமுகமாக முடியும். சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
வியாபாரத்தில் லாபம் திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சக ஊழியர்களின் மறைமுக எதிர்ப்புகளை முறியடித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். நிர்வாகத் திறன் கூடும்.
சளி அல்லது நுரையீரல் தொடர்பான உபாதைகள் வந்து போகும். திங்கட்கிழமை சிவபெருமானுக்குப் பால் அபிஷேகம் செய்து வழிபட மன அமைதி கிடைக்கும். இந்த வாரம் முத்து வெள்ளை நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது அனுகூலத்தைத் தரும்.
சிம்மம்
பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூரியன் இருப்பதால் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும். தந்தை வழிச் சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். புதிய முதலீடுகளுக்கு இது உகந்த வாரம்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் களைகட்டும். பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் மகிழ்ச்சி தரும். ஆன்மீகப் பயணங்களுக்கான திட்டமிடல்கள் கைகூடும். நண்பர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பெரும் பலமாக அமையும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து பன்மடங்கு உயரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய சிகரங்களை எட்டுவீர்கள். அரசாங்க ரீதியான அனுமதிகள் எளிதில் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் பக்கம் இருப்பார்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் சாதகமாக அமையும்.
உடல் உஷ்ணம் அல்லது கண்கள் தொடர்பான சிறு உபாதைகள் வரும். ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரிய உதயத்தின் போது ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்வது நலம் தரும். இந்த வாரம் இளஞ்சிவப்பு அல்லது காவி நிறம் அதிர்ஷ்டத்தை அளிக்கும்.
கன்னி
எட்டாம் இடத்தில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் பொருளாதார விஷயங்களில் கவனம் தேவை. திடீர் செலவுகள் உங்கள் சேமிப்பைக் கரைக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் ஜாமீன் கையெழுத்திடுவதைத் தவிர்க்கவும். பண விஷயத்தில் யாரையும் எளிதில் நம்ப வேண்டாம்.
குடும்பத்தில் சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. உறவினர்களிடம் பேசும்போது நிதானம் தேவை. பிள்ளைகளின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிப்பது அவசியம். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நிதானமான போக்கே காணப்படும். புதிய திட்டங்களை ஒருமுறைக்கு இருமுறை ஆராய்ந்து செயல்படவும். உத்தியோகத்தில் பணிச்சுமை கூடும். சக ஊழியர்களிடம் ரகசியங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். வேலையில் கவனம் சிதறாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
தோல் நோய்கள் அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம். புதன்கிழமை அன்று பெருமாள் கோவிலில் துளசி அர்ச்சனை செய்வது தோஷங்களைக் குறைக்கும். இந்த வாரம் சந்தன நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது மனத் தெளிவைத் தரும்.
துலாம்
ஏழாம் இடத்தில் சூரியன் உச்சம் பெற்றுள்ளதால் கூட்டுத் தொழில் மூலம் லாபம் பெருகும். புதிய நபர் அறிமுகத்தால் பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாகனங்கள் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறும். நீண்ட நாள் நிலுவைத் தொகைகள் வசூலாகும்.
வாழ்க்கைத் துணையுடன் நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிணக்குகள் தீரும். உறவினர்களிடையே உங்கள் மதிப்பு உயரும். திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு வரன்கள் கைகூடும். பிள்ளைகளின் பிடிவாத குணம் குறைந்து சொல்லுக்கு மதிப்பளிப்பார்கள்.
வியாபாரத்தில் அதிரடி மாற்றங்களைச் செய்து லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். புதிய கிளைகள் தொடங்கும் முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக முடியும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். தற்காலிக வேலையில் இருப்பவர்களுக்குப் பணி நிரந்தரமாகும்.
சிறுநீரகம் அல்லது நீர்ச்சத்து தொடர்பான உபாதைகள் வரலாம். வெள்ளிக்கிழமை அன்று துர்க்கை அம்மனுக்கு எலுமிச்சை விளக்கேற்றி வழிபடத் தடைகள் விலகும். இந்த வாரம் வான நீல நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும்.
விருச்சிகம்
வெற்றி வாரமாக அமையும். எதிர்ப்புகள் விலகும். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும். பணப்புழக்கம் அபரிமிதமாக இருக்கும். பழைய கடன்களை அடைத்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். வங்கிக் கடன்கள் கிடைப்பதில் இருந்த தடைகள் நீங்கும்.
சகோதர வழியில் ஆதாயம் உண்டு. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். சமூகத்தில் உங்கள் வாக்குக்கு மதிப்பிருக்கும். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். பிள்ளைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் திருப்தி தரும். இல்லத்தில் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அபாரமான வளர்ச்சி ஏற்படும். போட்டியாளர்களைத் தந்திரமாக வீழ்த்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சாதகமான செய்திகள் வரும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு முழுமையாகக் கிடைக்கும்.
இரத்த அழுத்தம் அல்லது சிறு காயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. செவ்வாய்க்கிழமை முருகப்பெருமானுக்குச் செவ்வரளி மாலை சாற்றி வழிபடத் துணிச்சல் கூடும். இந்த வாரம் அடர் சிவப்பு நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது காரிய வெற்றியைத் தரும்.
தனுசு
புத்திசாலித்தனத்தால் வருமானத்தை உயர்த்துவீர்கள். பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். புதிய முதலீடுகளில் தைரியமாக இறங்கலாம். கலைத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புகழும் பணமும் தேடி வரும். நிதி நிலைமை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
பிள்ளைகளால் பெருமை சேரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான திட்டமிடல் நடக்கும். வாழ்க்கைத் துணையின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும். குலதெய்வ வழிபாடு செய்வது மன அமைதி தரும்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய யுக்திகள் கைகொடுக்கும். உங்கள் படைப்புத் திறமை மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பொறுப்புகள் கூடினாலும் அதை மகிழ்ச்சியுடன் செய்வீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும்.
முதுகு வலி அல்லது தசைப் பிடிப்பு ஏற்பட்டு விலகும். வியாழக்கிழமை அன்று தட்சிணாமூர்த்திக்கு மஞ்சள் நிற மலர்களால் அர்ச்சனை செய்யச் சுபிட்சம் உண்டாகும். இந்த வாரம் மஞ்சள் நிறத்தைப் பயன்படுத்துவது மேன்மையை அளிக்கும்.
மகரம்
நான்காம் வீட்டில் சூரியன் பலமாக இருப்பதால் வீடு, நிலம் சம்பந்தமான விவகாரங்கள் சாதகமாகும். பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். தாயார் வழி உறவுகள் மூலம் நிதி உதவி கிடைக்கும். சுபச் செலவுகள் அதிகரித்தாலும் வருமானத்தில் குறையிருக்காது.
தாயாரின் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். சொத்து சம்பந்தமான சிக்கல்கள் சுமுகமாகத் தீரும். பழைய நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு உற்சாகம் தரும். வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சி காணப்படும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் பொற்காலம் இது. உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் இந்த வாரம் கிட்டும்.
மார்புச் சளி அல்லது மூட்டு வலி ஏற்பட்டு சிகிச்சையால் நீங்கும். சனிக்கிழமை அன்று அரச மரத்தைச் சுற்றி எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடத் தடைகள் அகலும். இந்த வாரம் நீல நிறத்தை ஆடைகளில் அல்லது இதர விஷயங்களில் பயன்படுத்துவது காரியங்களில் வெற்றியைத் தேடித் தரும்.
கும்பம்
தன்னம்பிக்கை கூடும் வாரமிது. முயற்சியால் வருமானத்தைப் பெருக்குவீர்கள். சகோதர சகோதரிகள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். குறுகிய பயணங்கள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். ஆன்லைன் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும்.
உடன்பிறந்தவர்களுடன் ஒற்றுமை பலப்படும். தைரியமான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்கள் புகழ் பரவும். நண்பர்களின் உதவி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உற்சாகம் ததும்பும். குழந்தைகளின் கல்வி முன்னேற்றம் திருப்தி தரும்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். விளம்பரங்கள் மூலம் லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் நிர்வாகத் திறன் வெளிப்படும். பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. சக பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாக இருக்கும்.
காது அல்லது தொண்டை சம்பந்தமான பாதிப்புகள் வரலாம். சனிக்கிழமை அன்று ஆஞ்சநேயரை வழிபட்டு வெண்ணெய் காப்பு சாற்றத் தைரியம் கூடும். இந்த வாரம் இள நீல நிறத்தை பல விதங்களிலும் பயன்படுத்துவது உங்கள் ஆற்றலை, வெற்றியை அதிகரிக்கும்.
மீனம்
இரண்டாம் வீட்டில் சூரியன் உச்சம் பெற்றுள்ளதால் நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும். பேச்சாற்றலால் வருமானம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் வரும். தடைப்பட்ட சொத்து விவகாரங்கள் சாதகமாக முடியும். சேமிப்புகள் உயரும் வாரமிது. நீண்ட நாளாக மனதில் நினைத்த ஒன்று கைகூடும்.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உங்கள் சொல்லுக்கு அனைவரும் மதிப்பளிப்பார்கள். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பிள்ளைகளின் சுப காரியங்கள் கைகூடி வரும். உறவினர்கள் உங்கள் ஆலோசனைகளை நாடுவார்கள்.
தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கும். பங்குதாரர்களுடன் சுமுகமான உறவு நிலவும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வங்கியாளர்கள் மற்றும் நிதித்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
முகம் அல்லது பற்கள் சம்பந்தமான சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விலகும். வியாழக்கிழமை அன்று மகான்களின் தரிசனம் செய்து அன்னதானம் வழங்கச் செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும். இந்த வாரம் பொன் நிறம் அல்லது மஞ்சள் பயன்படுத்துவது வெற்றியைத் தரும்.