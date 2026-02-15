திட்டமிட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நிறைவேறும்... வார ராசிபலன் 15-02-2026 முதல் 21-02-2026 வரை

ராசியதிபதி பத்தாம் வீட்டில் உச்சம் பெறுவதால் நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் வெற்றியைக் குறிவைத்தே அமையும். தனிப்பட்ட சாதனைகள் மூலம் சமூகத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். குடும்ப உறவுகளில் மகிழ்ச்சி பொங்கும், பெற்றோரின் ஆசியுடன் புதிய காரியங்களைத் தொடங்குவீர்கள். அரசியல் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடனான சந்திப்பு உங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உந்துதல்களை வழங்கும்.
கர்ம ஸ்தானத்தில் கிரக பலம் அதிகரிப்பதால் உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு குறித்த நற்செய்திகள் வந்து சேரும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் புதிய முதலீடுகள் செய்ய இது உகந்த காலமாகும். உஷ்ண சம்பந்தமான உபாதைகளைத் தவிர்க்க நீர்ச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை உட்கொள்ளவும். இயன்றவரை ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வதும், காலையில் நடைப்பயிற்சியை மேற்கொள்வதும் நலம் பல தரும்.
ரிஷப ராசியினருக்கு பதினொன்றாம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் சஞ்சாரம் செய்வதால், இந்த வாரம் நல்ல யோகங்களைத் தந்து உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நிறைவேறும். கடந்த கால உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிட்டும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிடப்படும். நண்பர்களின் வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் வந்து சேரும்.
சமூகத்தில் உயர்மட்ட அதிகாரிகளுடனும், அரசியல் பிரமுகர்களுடனும் இணைந்து செயல்படுவீர்கள். தொழில் ரீதியாகப் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். ஏற்றுமதி-இறக்குமதியில் லாபம் பெருகும். கழுத்து மற்றும் முதுகு வலி தொடர்பான உபாதைகள் ஏற்படும். லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாராயணம், மகாலட்சுமிக்கு மல்லிகை மலர் சாற்றி வழிபடுவது, இனிப்பு உணவுகளைக் குறைத்துக்கொள்வது நலம் தரும்.
பாக்கிய ஸ்தான கிரகங்களின் சேர்க்கையால் ஆன்மீகப் பயணங்கள் வெற்றி தரும். பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகளும், அரசியல் மேலிடத்தின் நன்மதிப்பும் கிட்டும். உயர்கல்வி, வெளிநாட்டுப் பயணம் தொடர்பான நீண்ட கால கனவுகள் நனவாகும். சுப செய்திகள் வந்து சேரும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே நிலவி வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து, ஒற்றுமை பலப்படும்.
உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புடன் கடினமான பணிகளை எளிதில் முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தை யுக்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவார்கள். நிதி ரீதியாகச் சேமிப்பு உயரும் காலமிது. நரம்பு மண்டலம் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படக்கூடும். மகாவிஷ்ணுவிற்கு துளசி மாலை அணிவித்து வழிபடுவதும், ஏழைக் குழந்தைகளுக்குக் கல்வி உதவி செய்வதும் நலம் பல தரும்.
இந்த வார கிரக அமைப்புகள் சவால்களைச் சாதனைகளாக மாற்றும் வல்லமையை தரும். எட்டாம் வீட்டில் சூரியன் மறைவதால் தேவையற்ற அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம் எதிர்பாராத பண வரவு மகிழ்ச்சி தரும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுடன் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைபிடிக்கவும். சமூகச் செயல்பாடுகளில் அரசியல் பகைமையைச் சம்பாதிக்காமல் இருப்பது நல்லது. அதிகம் பேசமால் இருப்பதும் நல்லது.
தொழில், வணிகத்தில் மறைமுகப் போட்டிகள் வந்து நீங்கும். விடாமுயற்சி வெற்றி தேடித்தரும். பண விவகாரங்களில் யாரையும் நம்பிப் பெரிய தொகையை ஒப்படைக்க வேண்டாம். செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்படும் என்பதால் துரித உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலை அர்ச்சனை, சந்திர தரிசனம் செய்வது, இரவுகளில் நீண்ட நேரம் கண் விழிப்பதைத் தவிர்ப்பது ஆகியவை நலம் தரும்.
சூரியன் ஏழாம் வீட்டில் அமர்வதால் ஆளுமைத் திறன் மெருகேறும். பொதுவாழ்வில் உங்களுக்குச் செல்வாக்கு கூடும். தனிப்பட்ட சாதனைகள் மூலம் பாராட்டுகள் வந்து சேரும். கூட்டுத்தொழிலில் பங்குதாரர்களிடையே உற்சாகம் ஏற்பட்டு வணிகம் விருத்தியடையும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படும். அரசியல் பிரமுகர்களுடன் இணக்கமான சூழல் நிலவும்.
அரசு வழி காரியங்கள் தடையின்றி முடியும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் நிர்வாகத் திறமை அதிகாரிகளால் மெச்சப்படும். தொழில் ரீதியாக நிதிநிலை சீராக இருப்பதுடன், சேமிப்பும் உயரும். உஷ்ணம் மற்றும் கண்கள் தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்படும். ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம், கோதுமை தானம், அதிகாலை சூரிய ஒளியில் சிறிது நேரம் செலவிடுவது மனத் தெளிவிற்கும், உடல் நலனுக்கும் நல்லது.
ஆறாம் வீட்டில் கிரகங்களின் பலம் அதிகரிப்பதால், எதிர்ப்புகளை வென்று முன்னேறும் வாரமிது. கடன் சுமைகள் குறையும். நீண்ட நாள் நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். பூர்வீக சொத்து விவகாரங்களில் சுபசெய்திகளை எதிர்பார்க்கலாம். குடும்பத்தில் உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அரசியல் தொடர்புகள் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.
தொழில் ரீதியாகச் சில கடினமான முடிவுகளை எடுக்க நேரிடும். அதனால் எதிர்காலத்தில் நற்பலன் உண்டு. வியாபாரிகள் போட்டிகளைச் சமாளித்து லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். ஒவ்வாமை, தோல் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படும். பெருமாள் கோவிலில் நெய் தீபம் ஏற்றுவதும், அன்றாடப் பணிகளை அட்டவணைப்படுத்திச் செய்வதும் நலம்பல தரும்.
ஐந்தாம் வீட்டில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் உங்கள் கற்பனைத் திறனையும் படைப்பாற்றலையும் தூண்டும். புத்திர வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்தி உண்டு. சுப நிகழ்ச்சிகள், வளர்ச்சிக்கான ஆலோசனைகள் குடும்பத்தில் இடம்பெறும். கலை, கல்வித் துறையில் இருப்பவர்கள் புதிய சாதனைகளைப் படைப்பார்கள். வெளிஉறவுகளில் சுமுகமான சூழல் நிலவும். உறவினர், நண்பர்களின் உதவியால் முக்கியக் காரியங்கள் நிறைவேறும்.
அரசியல், சமூக வட்டாரங்களில் கௌரவம் உயரும். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வணிகர்கள் தங்கள் முதலீடுகளில் இரட்டிப்பு லாபத்தைக் காண்பார்கள். நிதிநிலை பலமாக இருக்கும். தசைப்பிடிப்பு ஏற்படலாம் என்பதால் மென்மையான உடற்பயிற்சிகள் செய்யவும். மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபம், லலிதா நவரத்தின மாலை பாராயணம், திட்டமிட்டுச் செயல்படுவது ஆகியவை பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும்.
நான்காம் இட கிரக சேர்க்கையால் குடும்ப நலமும், சொத்துச் சேர்க்கையும் உண்டாகும். வீடு, வாகனங்களைச் சீரமைப்பீர்கள். தாயார் வழியில் அனுகூல பலன்களும், ஆசிகளும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி அமைதி திரும்பும். அரசியல் தொடர்புகள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். சமூகப் பணிகளில் உங்கள் செயல்திறன் கூடும்.
தொழில், வணிகத்தில் நிலையான வளர்ச்சி உண்டு. ரியல் எஸ்டேட், கட்டுமானத் துறையினருக்கு இது பொற்காலம். உத்தியோகத்தில் கடமைகளைச் சரியாக முடித்து நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். இதயத் துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம் தொடர்பான கவனம் தேவை. முருகப்பெருமானுக்குச் செவ்வரளி மலர் சாற்றி வழிபடுவது, ஏழைகளுக்குப் பருப்பு சாதம் தானம் செய்வது மன அமைதிக்கும், தெளிவிற்கும் ஏற்றது.
தைரிய, வீர்ய ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் பலம் கூடுவதால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குறுகிய தூரப் பயணங்கள் மூலம் அனுகூலமான செய்திகள் வந்து சேரும். மனதில் தைரியம் பெருகும். இளைய சகோதரர்களுடனான உறவு பலப்படும். சமூகத்தில் உங்கள் பேச்சுக்குத் தனி மரியாதை கிடைக்கும். அரசியல் மேடைகளில் புகழ் பரவும். தொழில் ரீதியாகப் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க உகந்த நேரம்.
தகவல் தொடர்பு, போக்குவரத்துத் துறையினருக்கு லாபம் கிட்டும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். நிதிநிலை சீராகும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும். காது, தொண்டை தொடர்பான உபாதைகள் ஏற்படும். சிவனுக்கு மஞ்சள் மலர் சாற்றி வழிபடுவது, முதியவர்களுக்கு வஸ்திர தானம் செய்வது, தினசரி நடைப்பயிற்சி வாழ்வை மலரச் செய்யும்.
ராசிநாதன் பலம் பெற்றுத் திகழ்வதால் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை அறுவடை செய்யும் வாரமிது. தன ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் கைகூடும். நீண்ட நாள் பிரிந்திருந்த உறவினர்கள் ஒன்று சேருவார்கள். அரசியல் பிரமுகர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை. பொதுவெளியில் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
தொழில், வணிகத்தில் லாபம் திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகள் மூலம் வருமானம் பெருகும். உத்தியோகத்தில் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைப்பதுடன், மேலதிகப் பொறுப்புகளும் தேடி வரும். பற்கள், கண்கள் தொடர்பான பரிசோதனைகளைச் செய்துகொள்வது நல்லது. சனீஸ்வர பகவானுக்கு நல்லெண்ணெய் தீபம் ஏற்றுவது, உணவில் உப்பைக் குறைப்பது, போதிய அளவு நீர் அருந்துவது நலம் பல தரும்.
ராசியில் நான்கு கிரகங்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும். புதிய ஆற்றலும், உற்சாகமும் உங்களை ஆட்கொள்ளும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் இந்த வாரம் வெற்றிகரமாக முடியும். குடும்பத்தில் உங்கள் முடிவுகளுக்கு மதிப்பும், ஆதரவும் கிடைக்கும். சமூக மற்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் ஒரு முக்கியத் தலைவராக அங்கீகரிக்கப்படுவீர்கள்.
தொழில், வணிகத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம். புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் உங்கள் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும் பதவி உயர்வும் கிட்டும். மன உளைச்சலால் தலைவலி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், போதிய உறக்கம் அவசியம். ஏழைகளுக்குக் கருப்பு உளுந்து தானம், ருத்ர ஜபம், தியானம், மூச்சுப்பயிற்சி ஆகியவை உடல், மன நலன்களை அளிக்கும்.
விரய ஸ்தான கிரக சஞ்சாரம் காரணமாக செலவுகள் கூடினாலும், சுபச் செலவுகளாகவே அமையும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மற்றும் தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவதால் மன அமைதி கிட்டும். வெளிநாடு சம்பந்தமான வெற்றிச் செய்திகள் வந்து சேரும். குடும்ப உறவுகளில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. அரசியல் பிரமுகர்களுடன் பழகும்போது எச்சரிக்கையுடன் பேசுவது தேவையற்ற சிக்கல்களைத் தவிர்க்கும்.
தொழில், வணிகத்தில் முதலீடுகளைச் செய்யும்போது ஆலோசனை பெறுவது நலம். உத்தியோகத்தில் அலைச்சல்கள் அதிகரித்தாலும் பலன் சாதகமாகவே இருக்கும். நிதி ரீதியாக வரவும், செலவும் சமமாக இருக்கும். பாதங்களில் பாதிப்பு, தூக்கமின்மை தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படும். குரு பகவானுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது, பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை வழங்குவது, இயற்கை வழி மருத்துவ முறைகளைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.