வீடு, மனை யோகம் அமையும் யோகம் யாருக்கு? வார ராசிபலன் - ஜன.25 முதல் 31 வரை
மீன ராசியினருக்கு பதினொன்றாம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை நிகழ்வதால், தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் வாரமாக இது அமையும்
மேஷம்
மேஷ ராசியினருக்கு ராசிநாதன் செவ்வாய் பத்தாம் இடமான கர்ம ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுவதால், இந்த வாரம் உங்கள் அதிகாரம் மேலோங்கும். சமூகத்தில் மதிப்பு உயரும். பல சிக்கல்கள் விலகும்.தொழில் ரீதியாக இருந்த நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும் காலமிது. அரசு மற்றும் அரசியல் உயர்மட்ட அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிட்டும். குடும்பத்தில் கனிவான போக்கைக் கையாள்வது உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.தொழில் முனைவோர்கள் பெரிய அளவிலான முதலீடு செய்யத் திட்டமிடலாம். இருப்பினும் சனி பகவானின் பார்வை காரணமாக பண வரவுகளில் தடை தாமதங்கள் ஏற்படலாம்.பித்த அதிகரிப்பு காரணமாக உஷ்ண சம்பந்தமான உபாதைகள் வரலாம். காலையில் ஆதித்ய ஹிருதயம் பாராயணம் செய்வது, துவரம் பருப்பு தானம் செய்வதும் நன்மை தரும். நடைப்பயிற்சி, மூச்சுப்பயிற்சி செய்யவும்.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசியினருக்கு ராசிநாதன் சுக்கிரன் ஒன்பதாம் வீடான பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால், தெய்வ அனுகூலமும் பித்ருக்களின் ஆசியும் நிறைந்த வாரமாக அமையும். சுற்றத்தார் உதவியால் பல நன்மைகள் உண்டு.ஆன்மீகப் பயணங்களும், பெரியோர்களின் வழிகாட்டுதலும் உங்களுக்கு மன அமைதியைத் தரும். சமூகத்தில் அரசியல் செல்வாக்கு மிக்கவர்களின் நட்பு கிடைப்பதுடன், கௌரவம் உயரும்.தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களுக்கு வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் மூலம் லாபம் பெருகும். நிதிநிலை சீராக இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு வீடு, மனை யோகம் அமையும்.வாதம் தொடர்பான சிறு தொல்லைகளை சீர் செய்ய முறையான உணவுப் பழக்கம் அவசியம். அம்பிகையை வெள்ளை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்வது, ஏழை எளியவர்களுக்கு அன்னதானம் செய்வது நன்மையை அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்கு, ராசிநாதன் புதன் எட்டாம் இடத்தில் சஞ்சரிப்பதால் இந்த வாரம் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடனும், நிதானத்துடனும் செயல்பட வேண்டிய காலமாகும். புதிய கடன் பெற்று பழைய கடனை தீர்ப்பீர்கள்.மறைமுக சவால்கள் தோன்றினாலும், ஆழமான சிந்தனை மூலம் அவற்றை முறியடிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் வெளிப்படையாகப் பேசுவது தேவையற்ற மனக்கசப்புகளைத் தவிர்க்கும்.தொழில் துறையில் புதிய கூட்டாளிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனம் தேவை. ஊக வணிகங்களைத் தவிர்ப்பதுடன், புதிய முதலீடுகளை இன்னும் சில காலம் தவிர்ப்பது அவசியம்.நரம்புத் தளர்ச்சி மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்படக்கூடும். பச்சை பயறு தானம் செய்வது, மௌன விரதம் இருப்பது ஆகியவற்றால் பல சிரமங்கள் அகன்று நன்மைகள் கைகூடும்.
கடகம்
கடக ராசி அன்பர்களுக்கு, ஏழாம் வீடான களத்திர ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் கூட்டுச்சேர்க்கை நிகழ்வதால், கூட்டுத் தொழில் மற்றும் சமூக உறவுகளில் மிகுந்த கவனம் தேவை. நண்பர்கள் விஷயத்தில் கவனம் அவசியம்.குடும்ப வாழ்க்கையில் வாழ்க்கைத் துணையின் எதிர்பார்ப்புகளைப் பூர்த்தி செய்வது நல்லிணக்கத்தைத் தரும். அரசியல் மற்றும் சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.தொழில் ரீதியாக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும். அவற்றில் சட்ட ரீதியான ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். பணப்புழக்கம் சீராக இருக்கும். புதிய நபர்கள் மூலம் உதவிகள் கிடைக்கும்.நீர் சம்பந்தமான நோய்கள் மற்றும் மூட்டு வலி ஏற்படலாம். சிவபெருமானுக்குப் பாலாபிஷேகம் செய்வது, தியானம் மற்றும் மூச்சுப்பயிற்சி மூலம் மன அமைதி ஏற்படும்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்கு, ராசிநாதன் சூரியன் ஆறாம் வீடான சத்ரு ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிப்பதால், எதிரிகளை முறியடிக்கும் வல்லமை பெருகும். சட்ட ரீதியான சிக்கல்களில் உங்களுக்குச் சாதகமான தீர்ப்புகள் கிடைக்கும்.சமூகத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும். அரசியல் தொடர்புகள் அனுகூலமாக அமையும். கணவன் மனைவி உறவில் உள்ள சிக்கல்கள் விலகும். உடன் பிறந்தவர்களை அனுசரித்து செல்வது விஷயம்.தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் போட்டியாளர்களை விட நீங்கள் ஒரு படி மேலே இருப்பீர்கள். நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் முன்னர் எச்சரிக்கை அவசியம்.அதிக வேலைப்பளு காரணமாக ரத்த அழுத்தம், மன உளைச்சல் ஏற்படும். கோதுமை மற்றும் வெல்லம் தானம் செய்வதும், சாத்வீக உணவுகளை உட்கொள்வது, உரிய நேரத்தில் உறங்குவது ஆகியவை நன்மை தரும்.
கன்னி
கன்னி ராசியினருக்கு ஐந்தாம் வீடான புத்திர மற்றும் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை சாதகமான பலன்களைத் தரும். புத்திசாலித்தனமான முடிவுகளால் காரிய சித்தி உண்டாகும்.பிள்ளைகள் வழியில் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரும். உறவினர்களுடன் சுமூகமான உறவு நிலவும், எனினும் வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நலம். எந்த காரியத்தையும் நிறுத்தி நிதானமாக செய்வது அவசியம்.தொழில் துறையில் கலை மற்றும் கல்வி சார்ந்த துறையினருக்கு அபரிமிதமான வளர்ச்சி உண்டு. முதலீடுகள் மூலம் லாபம் பெருகும். உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு ஏற்ற பலன் உண்டு.வயிற்று உபாதைகள் ஏற்படாமல் இருக்க உணவுக் கட்டுப்பாடு தேவை. அருகம்புல் மாலையிட்டு விநாயகர் வழிபாடு செய்வது, பசுமையான காய்கறிகளை அதிகம் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதும் நன்மை தரும்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்கு, நான்காம் வீடான சுக ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் கூட்டுச்சேர்க்கை நிகழ்வதால் வீடு, வாகனங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் அனுகூலம் உண்டாகும்.குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், தாய்வழி உறவுகளின் ஆதரவும் கிட்டும். சமூகத்தில் உள்ளூர் அரசியல் வட்டாரங்களில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். வர்த்தக ரீதியாக வெற்றிகள் கிடைக்கும் காலகட்டம் இது.தொழில் ரீதியாக ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் கட்டுமானத் துறையினருக்கு லாபகரமான வாரம். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு இருந்தாலும், அதற்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். முயற்சிகள் பலிதமாகும்.சளி அல்லது இதயம் தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். எள் எண்ணெய் தீபம் ஏற்றி சனீஸ்வர பகவானை வழிபடுவது, வீட்டைத் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்வது, முதியவர்களுக்கு உதவுவதும் நன்மை தரும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசியினருக்கு, ராசிநாதன் செவ்வாய் மூன்றாம் வீடான வீரிய ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெறுவதால், தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் அதிகரிக்கும். தைரியமான முடிவுகளை எடுத்து வெற்றி காண்பீர்கள்.இளைய சகோதரர்களுடனான உறவு வலுப்படும். அரசியல் மற்றும் நிர்வாகத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும்.தகவல் தொடர்பு மற்றும் எழுத்துத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த வாரம் பொற்காலமாகும். வியாபாரத்தில் புதிய கிளைகளைத் தொடங்க வாய்ப்புகள் அமையும். நிதிநிலை திருப்திகரமாக இருக்கும்.தோள்பட்டை மற்றும் சுவாசப் பாதை சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். சிகப்பு நிற மலர்களால் இறைவனை வழிபடுவதும், அவசரப்பட்டுப் பேசுவதைத் தவிர்த்து, நிதானமாகச் செயல்படுவது உங்கள் வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும்.
தனுசு
தனுசு ராசியினருக்கு இரண்டாம் வீடான தன ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை நிதி ரீதியான வலுவைத் தரும். பேச்சாற்றல் மூலம் காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். புதிய விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள்.குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து நிலவும், எனினும் கோபமான பேச்சைக் குறைப்பது அவசியம். அரசியல் மற்றும் அரசுத் துறையினரின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையும்.தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நிலையான லாபம் கிடைக்கும். குறிப்பாக உணவு மற்றும் ஆபரணத் துறையினருக்கு ஏற்றமான காலம். புதிய முதலீடுகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.பல் மற்றும் கண் தொடர்பான பராமரிப்பு தேவை. மஞ்சள் நிற மலர்களைச் சமர்ப்பித்து சிவனை வழிபடவும். மிதமான உணவுப் பழக்கமும், பெரியோர் ஆசிகளை பெறுவதும் உங்களை மேன்மேலும் உயர்த்தும்.
மகரம்
மகர ராசியினருக்கு ராசியிலேயே நான்கு கிரகங்கள் இணைந்திருப்பதால் சிறப்பான வாரமாகும். செவ்வாய் உச்சம் பெறுவதால் உங்கள் தலைமைப் பண்பும், ஆளுமைத் திறனும் பிறரால் மதிக்கப்படும்.நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் உங்கள் சொற்களுக்கு மதிப்பிருக்கும். பிடிவாதத்தைக் கைவிட்டு, நிலைமைக்கு ஏற்ப செயல்படுவது அவசியம். வேகத்தோடு விவேகமும் இப்பொழுது உங்களுக்கு தேவை.தொழில் மற்றும் அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தம் படைப்பீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். பொருளாதார நிலையில் அபரிமிதமான வளர்ச்சி உண்டு. புதிய தொடர்புகள் கிடைக்கும்.அதிக வேலைப்பளுவால் தலைவலி, உடல் சோர்வு ஏற்படும். சிவனை வலம் வந்து வழிபடுவதும், அரச மரத்தைச் சுற்றி வந்து வழிபடுவதும், அனைவரிடமும் பணிவான போக்கைக் கடைப்பிடிப்பதும் நன்று.
கும்பம்
கும்ப ராசி அன்பர்களுக்கு, பன்னிரண்டாம் வீடான விரய ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை நிகழ்வதால், இந்த வாரம் சுபச் செலவுகளும், ஆன்மீகச் சிந்தனைகளும் மேலோங்கும். புதிய பொருள் சேர்க்கை உண்டு.வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடும். உறவினர்களிடம் பேசும்போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், தேவையற்ற அரசியல் விவாதங்களில் ஈடுபட வேண்டாம்.தொழில் துறையில் புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்த்து, பழைய நிலுவைகளைத் தீர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தவும். ஒரு சிலர் ஆன்மீகப் பணிகளில் ஈடுபட்டு மக்கள் மத்தியில் பிரபலம் அடைவார்கள்.தூக்கமின்மை மற்றும் பாதங்களில் வலி ஏற்படலாம். ஏழைகளுக்குப் பாதணிகள் தானம், வன்னி மரத்தடியில் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது நன்மை தரும். மாலை நேரத் தியானம் மன அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்.
மீனம்
மீன ராசியினருக்கு பதினொன்றாம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் கிரகங்களின் சேர்க்கை நிகழ்வதால், தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் வாரமாக இது அமையும். பலருக்கு பொன் பொருள் வாகனச் சேர்க்கை உண்டு.பொருளாதார ரீதியாக எதிர்பாராத லாபங்கள் வந்து சேரும். சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவம் உயர்வதுடன், அரசியல் பிரமுகர்களின் நட்பு புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிடப்படலாம்.தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். குறிப்பாகப் பெரிய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுபவர்களுக்கு ஏற்றமான காலம். முயற்சிகள் வெற்றி பெறும்.ஆரோக்கியம் சீராக இருக்க உடற்பயிற்சி அவசியம். சிவபெருமானுக்கு மஞ்சள் ஆடை அணிவித்து வழிபடுவதும், குங்குமப்பூ கலந்த பாலை நிவேதனம் செய்வதும், பெரியோர் ஆசி பெறுவதும்