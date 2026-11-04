இனி இது கட்டாயம்: டிச., 15-ந் தேதி முதல் புதிய வாகன காப்பீட்டு விதிமுறைகள் அமல்

சென்னை,
வரும் டிசம்பர் 15-ம் தேதி முதல் வாகனக் காப்பீட்டு விதிமுறைகளில் புதிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன.
காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள புதிய கட்டமைப்பு காப்பீட்டை 4 தனித்தனியான பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளது. இதனால் வாகன உரிமையாளர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான பாதுகாப்புகளை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து வாங்க முடியும்.
முதல் பிரிவு மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்புக் காப்பீடு. இது கட்டாயம். விபத்தில் மற்றவர்களுக்கு காயம், மரணம் அல்லது சொத்து சேதம் ஏற்பட்டால் உரிமையாளரின் சட்டப்பூர்வப் பொறுப்பை இது ஈடுசெய்கிறது.
இரண்டாவது பிரிவு வாகனத்திற்குள் பயணிப்பவர்கள் அல்லது இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்திருப்பவர்கள் மீதான சட்டப்பூர்வப் பொறுப்பு. இது விருப்பத்தேர்வு. கூடுதல் பிரீமியம் செலுத்தி சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.
மூன்றாவது பிரிவு தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு. உரிமையாளருக்கானது கட்டாயம். பயணிகள், பின்னால் அமர்ந்திருப்பவர்கள் அல்லது உரிமையாளர் அல்லாத ஓட்டுநருக்கானது விருப்பத்தேர்வு.
நான்காவது பிரிவு சொந்த வாகனத்திற்கு ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கான காப்பீடு. இதுவும் விருப்பத்தேர்வு மட்டுமே. இதற்கு முன்பு பலர் முழுமையான காப்பீட்டை வாங்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இப்போது சொந்த வாகன சேதப் பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுக்காமல் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வாங்கலாம்.
காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஒவ்வொரு பிரிவுக்கும் தனித்தனியாக பிரீமியம் தொகையைக் காட்ட வேண்டும். வாடிக்கையாளர் விருப்பப் படிவம் கட்டாயம். ஆன்லைன் அல்லது ஆப்லைனில் தேவையான பிரிவுகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
விற்பனை நேரத்தில் வாடிக்கையாளர் தகவல் தாள் வழங்கப்படும். இதில் என்னென்ன பாதுகாப்புகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளவு பிரீமியம் என்பது தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படும். எல்லா பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் ஒரே மாதிரியான கொள்கை வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.
புதிய வாகனங்கள் வாங்கும்போது மட்டுமல்ல, ஏற்கனவே உள்ள வாகனங்களுக்கான காப்பீட்டைப் புதுப்பிக்கும்போதும் இந்த விதிகள் பொருந்தும். டிசம்பர் 15-ம் தேதி முதல் வழங்கப்படும் அனைத்து தனியார் கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனக் காப்பீட்டுப் பாலிசிகளும் இந்த நான்கு அடுக்கு கட்டமைப்பைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே உள்ள பாலிசி உரிமையாளர்கள் தற்போதைய பாலிசியை ரத்து செய்யாமல் கூடுதல் பிரீமியம் செலுத்தி பயணிகள் பொறுப்புக் காப்பீட்டை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இந்த மாற்றம் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு பெரிய நன்மையை தருகிறது. முன்பு தேவையில்லாத பாதுகாப்புகளுக்கும் பிரீமியம் செலுத்தினர். இப்போது தேவையானவற்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து செலவை குறைக்கலாம்.
மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடும் உரிமையாளர் விபத்துக் காப்பீடும் கட்டாயமாக இருப்பதால் அடிப்படை சட்டப் பாதுகாப்பு தொடர்கிறது. பயணிகளுக்கான பாதுகாப்பு தேவைப்படுபவர்கள் கூடுதல் தொகை செலுத்தி அதை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். வாகனத்தின் மதிப்பு அதிகம் இருப்பவர்கள் சொந்த சேதக் காப்பீட்டை தேர்வு செய்யலாம். பழைய வாகனங்களுக்கு மூன்றாம் தரப்பு மட்டும் போதுமானதாக கருதும் உரிமையாளர்கள் அதனை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.