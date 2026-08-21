வணிகம்

இந்திய பங்குச்சந்தையில் பேங்க் நிப்டி ஏற்றம்: இன்றைய நிலவரம்

204 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 309 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தையில் பேங்க் நிப்டி ஏற்றம்: இன்றைய நிலவரம்
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மும்பை,

இந்திய பங்குச்சந்தையில் பேங்க் நிப்டி இன்று (21-08-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

பங்குச்சந்தை

அதன்படி, 4 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 225 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 139 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 631 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .

27 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 232 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 31 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 506 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

31 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 844 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 204 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 309 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

பங்குச்சந்தை
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Daily Thanthi
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