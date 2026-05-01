வரலாறு காணாத உச்சம்.. புதிய சாதனை படைத்த ஏப்ரல் மாத ஜி.எஸ்.டி. வசூல்..!

புதுடெல்லி,
இந்தியாவில் சரக்கு மற்றும் சேவைகள் வரி (ஜி.எஸ்.டி.) என்பது மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் முக்கிய வருவாய் ஆதாரமாகும். உள்நாட்டு விற்பனை, இறக்குமதி பொருட்கள், சேவைகள் உள்ளிட்டவற்றில் இருந்து வசூலிக்கப்படும் ஜி.எஸ்.டி. வருவாய் நாட்டின் பொருளாதார செயல்பாடு, நுகர்வு நிலை மற்றும் வரி சீர்திருத்தங்களின் விளைவுகளை பிரதிபலிக்கிறது.
மத்திய நிதித்துறை அமைச்சகம் வசூலித்து, கணக்கீடு செய்து, வெளியிடும் மாதாந்திர ஜி.எஸ்.டி. வசூல் தரவுகள் பொருளாதார வளர்ச்சியின் திசையை காட்டும் முக்கிய குறியீடாக கருதப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டில் செப்டம்பர் 22-ந்தேதி ஜி.எஸ்.டி வசூலில் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனால் நாட்டில் 375 பொருட்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி. விகிதங்கள் குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த சூழலில், கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் வசூலான மொத்த ஜி.எஸ்.டி. வசூல் குறித்து மத்திய நிதி அமைச்சகம் தகவல் தெரிவித்தது. இதன்படி ஏப்ரல் மாதத்தில் நாட்டின் ஜி.எஸ்.டி. வசூல் இதுவரை இல்லாத அளவுக்குப் புதிய உச்சம் தொட்டு, ரூ.2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த 2025 ஏப்ரலில் வசூலான ரூ.2.23 லட்சம் கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் வசூல் 8.7 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இறக்குமதிகள் மீதான ஜி.எஸ்.டி. உயர்ந்ததே, வசூல் அதிகரிப்புக்கு முக்கிய காரணியாக கூறப்படுகிறது.
வெளியாகி உள்ள ஏப்ரல் மாதத் தரவுகள், ஈரான்-இஸ்ரேல்-அமெரிக்கா இடையேயான போர், உலகபொருளாதாரத்திற்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி, கச்சா எண்ணெய் விலையில் உயர்வுக்கு வழிவகுத்த மார்ச் மாதத்தில் நடந்த வசூல் தொடர்பானவை ஆகும். பிராந்தியத்தில் மீண்டும் மோதல்கள் தொடங்கும் என்ற அச்சத்தின் காரணமாக, ஏப்ரல் 30-ம் தேதியன்று பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய்க்கு 126 டாலருக்கும் மேல் உயர்ந்தது.
தரவுகளின் பகுப்பாய்வின்படி, மொத்த உள்நாட்டு வருவாய் ஆண்டுக்கு ஆண்டு 4.3 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 1.85 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதே நேரத்தில், இறக்குமதி தொடர்பான ஜிஎஸ்டி வருவாய் 25.8 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 57,580 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த அதிகரிப்பின் பெரும்பகுதி உள்நாட்டுத் தேவையை விட வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தால் ஏற்பட்டது என்பதை இது காட்டுகிறது.
இந்த மாதத்தில் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் தொகையும் அதிகரித்துள்ளது. மொத்தமாகத் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் தொகை 19.3 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 31,793 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு, உள்நாட்டுத் தொகை 54.6 சதவீதம் உயர்ந்தது முக்கியக் காரணமாகும். ஏற்றுமதி தொடர்பான தொகை 14 சதவீதம் குறைந்ததால் இந்த உயர்வு ஓரளவு ஈடுசெய்யப்பட்டது.
மேற்கு ஆசிய நாடுகளின் நெருக்கடி இருந்தபோதிலும், வளர்ச்சி வேகம் தொடர்கிறது. ஆண்டுக்காண்டு வளர்ச்சி மார்ச் மாதத்தில் 8.8 சதவீதமாக இருந்ததிலிருந்து, ஏப்ரல் 2026-ல் 8.7 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
இது, ஜி.எஸ்.டி. வசூல் முழுமையான அளவில் புதிய உச்சங்களை தொட்டாலும், குறிப்பாக நுகர்வுடன் தொடர்புடைய விரிவாக்கத்தின் வேகம் தணிந்து வருவதையும், சமீபத்திய ஆதாயங்களில் இறக்குமதி சார்ந்த வருவாய்கள் பெரும் பங்கு வகிப்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.