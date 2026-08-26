இந்திய பங்குச்சந்தையில் பேங்க் நிப்டி ஏற்றம்: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தையில் பேங்க் நிப்டி இன்று (26-08-2026 - புதன்கிழமை) ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 67 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 267 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. அதேவேளை, 380 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 890 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
183 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 429 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 85 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 584 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
5 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 15 ஆயிரத்து 6 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 361 புள்ளிகள் உயர்ந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 509 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.