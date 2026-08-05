வணிகம்

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.
இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்
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மும்பை,

இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (05-08-2026 - புதன்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

பங்குச்சந்தை சரிவு

அதன்படி, 98 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 515 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 383 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 517 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .

157 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 687 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 83 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 78 ஆயிரத்து 366 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.

அதேவேளை, 5 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 879 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 129 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 188 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.

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