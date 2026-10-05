இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகம்: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (05-10-2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 134 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 556 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 427 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 870 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது
147 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 706 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 421 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 333 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
111 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 673 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 579 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 939 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.