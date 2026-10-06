இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகம்: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 156 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 711 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 371 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 87 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது
267 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 922 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 544 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 925 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
141 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 791 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 334 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 62 ஆயிரத்து 122 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.