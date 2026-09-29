இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 64 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 716 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 211 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 259 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
23 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 648 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 242 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 529 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
102 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 674 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 239 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 305 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.