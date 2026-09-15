இந்திய பங்குச்சந்தை கடும் சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (15-09-2026 - செவ்வாய்கிழமை) கடும் சரிவுடன் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது
அதன்படி, 279 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 118 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 811 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 794 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
468 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 76 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 777 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 74 ஆயிரத்து 3 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
318 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 266 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 868 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 63 ஆயிரத்து 156 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.