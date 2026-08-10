இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி ஏற்றத்துடன் நிறைவு; இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (10.08.2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தையில் நிப்டி ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதன்படி, 13 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 583 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 59 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 686 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
79 புள்ளிகள் உயர்ந்த பின்நிப்டி 26 ஆயிரத்து 545 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 43 புள்ளிகள் அதிகரித்த சென்செக்ஸ் 78 ஆயிரத்து 542 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
85 புள்ளிகள் அதிகரித்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 960 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 185 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 306 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.