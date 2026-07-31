வணிகம்

இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடி உயர்வு; இன்றைய நிலவரம்

இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடி உயர்வு; இன்றைய நிலவரம்
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மும்பை,

வாரத்தின் இறுதிநாளான இன்று (31.07.2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பங்குச்சந்தை உயர்வு

அதன்படி, 66 புள்ளிகள் உயர்ந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 383 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 117 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 264 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

342 புள்ளிகள் அதிகரித்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 594 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 166 புள்ளிகள் உயர்ந்த சென்செக்ஸ் 78 ஆயிரத்து 94 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.

107 புள்ளிகள் ஏற்றம்பெற்ற மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 784 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 91 புள்ளிகள் அதிகரித்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 933 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம் கண்டுள்ளதால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

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