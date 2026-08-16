வளரும் பொருளாதார நாடுகளில் இந்தியா தொடர்ந்து நீடிக்கும்: ஸ்டேட் வங்கி

இந்தியா உலகின் அதிவேகமாக வளரும் பொருளாதார நாடுகளில் ஒன் றாக தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்று ஸ்டேட் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி 8 சதவீதமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
அன்னிய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு, 19.3 சதவீத கடன் வளர்ச்சி மற்றும் வலுவான கார்ப்பரேட் லாபம் போன்றவை இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீட்சியை உறுதிப்படுத்துகின்றன. இந்தியாவின் 80-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிடப்பட்ட இந்த அறிக்கை, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி வலுவாக உள்ளதை மீண்டும் உறுதிப்ப டுத்தியுள்ளது.