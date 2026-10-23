இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் இறுதி நாளான இன்று (23-10-2026 - வெள்ளிக்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது
அதன்படி, 87 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 600 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 638 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 287 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
254 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 403 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 125 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 73 ஆயிரத்து 123 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
282 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 33 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
679 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 86 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.