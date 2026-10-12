இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (12-10-2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது
அதன்படி, 157 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 363 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 338 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 54 ஆயிரத்து 918 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
102 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 866 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 547 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 71 ஆயிரத்து 924 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
அதேவேளை, 42 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 634 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 297 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 61 ஆயிரத்து 861 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.