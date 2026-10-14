இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 99 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 22 ஆயிரத்து 622 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 165 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 55 ஆயிரத்து 316 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
279 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 24 ஆயிரத்து 948 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 251 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 72 ஆயிரத்து 781 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
அதேவேளை, 11 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 773 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 75 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 62 ஆயிரத்து 363 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.