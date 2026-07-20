இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (20-07-2026 - திங்கட்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 76 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 257 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 426 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 58 ஆயிரத்து 94 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
287 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 615 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 358 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 784 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதேவேளை, 75 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 791 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 352 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 65 ஆயிரத்து 841 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.