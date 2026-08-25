இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (25-08-2026 - செவ்வாய்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 89 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 24 ஆயிரத்து 129 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 230 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 269 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
54 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 101 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 205 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 77 ஆயிரத்து 168 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
16 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 884 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 206 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 937 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.