இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

அதன்படி, 144 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 635 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 310 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 56 ஆயிரத்து 777 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
240 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 25 ஆயிரத்து 695 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 555 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 75 ஆயிரத்து 577 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது.
அதேவேளை, 21 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 672 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. 408 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 207 புள்ளிகளில் வர்த்தத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.