இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவு: இன்றைய நிலவரம்

மும்பை,
வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று (22-07-2026 - புதன்கிழமை) இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
அதன்படி, 211 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 23 ஆயிரத்து 975 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 788 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 57 ஆயிரத்து 44 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது .
376 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த பின் நிப்டி 26 ஆயிரத்து 155 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 777 புள்ளிகள் சரிந்த சென்செக்ஸ் 76 ஆயிரத்து 691 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது.
200 புள்ளிகள் சரிந்த மிட்கேப் நிப்டி 14 ஆயிரத்து 612 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. 846 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 64 ஆயிரத்து 728 புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவுடன் வர்த்தகமாகி வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டமடைந்துள்ளனர்.